Війна в Україні: Білий дім вказав на важливі терміни

Джон Кірбі: «Ми всі знаємо, що найближчі тижні та місяці будуть вирішальними для України, особливо на Донбасі»

Найближчі тижні та місяці у війні з росіянами для України будуть вирішальними. Особливо, це стосується боїв на Донбасі. Про це завив координатора стратегічної комунікації Білого дому з питань національної безпеки і оборони Джон Кірбі в інтерв’ю RMF.

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Цієї теми він торкнувся в контексті важливості передачі українських військовим танків Leopard 2 та тривалою дискусією щодо цього питання між Польщею та Німеччиною.

«Вони є важливими зацікавленими сторонами в підтримці оборонних потреб України, вони знають, що поставлено на карту, і дуже відкрито підтримують Україну. Ми всі знаємо, що найближчі тижні та місяці будуть вирішальними для України, особливо на Донбасі. І ми знаємо, що озброєння – це те, що й надалі буде потрібно українцям. Ми разом працюємо над тим, що доставити військову допомогу в найкоротші терміни», – заявив Кірбі.

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Нагадаємо, триває 335-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, попри численні втрати зі свого боку. На Куп’янському напрямку вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника були відбиті українськими оборонцями. На Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде оборону.