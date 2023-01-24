Головна Світ Політика
search button user button menu button

Війна в Україні: Білий дім вказав на важливі терміни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Війна в Україні: Білий дім вказав на важливі терміни
Кірбі вважає, що найближчі місяці будуть вирішальними для України
фото з відкритих джерел

Джон Кірбі: «Ми всі знаємо, що найближчі тижні та місяці будуть вирішальними для України, особливо на Донбасі»

Найближчі тижні та місяці у війні з росіянами для України будуть вирішальними. Особливо, це стосується боїв на Донбасі. Про це завив координатора стратегічної комунікації Білого дому з питань національної безпеки і оборони Джон Кірбі в інтерв’ю RMF.

Цієї теми він торкнувся в контексті важливості передачі українських військовим танків Leopard 2 та тривалою дискусією щодо цього питання між Польщею та Німеччиною.

«Вони є важливими зацікавленими сторонами в підтримці оборонних потреб України, вони знають, що поставлено на карту, і дуже відкрито підтримують Україну. Ми всі знаємо, що найближчі тижні та місяці будуть вирішальними для України, особливо на Донбасі. І ми знаємо, що озброєння – це те, що й надалі буде потрібно українцям. Ми разом працюємо над тим, що доставити військову допомогу в найкоротші терміни», – заявив Кірбі.

Нагадаємо, триває 335-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, попри численні втрати зі свого боку. На Куп’янському напрямку вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника були відбиті українськими оборонцями. На Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде оборону. 

Теги: Донбас США наступ ворог втрати озброєння

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Байден готовий передати Україні 10 танків Abrams
Байден готовий передати Україні 10 танків Abrams
Українців можуть евакуювати з Грузії: дипломат назвав умови
Українців можуть евакуювати з Грузії: дипломат назвав умови
До санкцій проти Росії треба творчий підхід: пояснення глави МЗС Чехії
До санкцій проти Росії треба творчий підхід: пояснення глави МЗС Чехії
Війна в Україні: Білий дім вказав на важливі терміни
Війна в Україні: Білий дім вказав на важливі терміни
Танки для України: Бербок розповіла, чому Німеччина затягує процес
Танки для України: Бербок розповіла, чому Німеччина затягує процес
Болгарія вкотре йде на дострокові парламентські вибори
Болгарія вкотре йде на дострокові парламентські вибори

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Втекли на захід: внутрішньо переміщених осіб в Україні масово штрафують
36K
Скандал із закупівлями Міноборони. Заступник Резнікова подав у відставку
20K
Скандал із закупівлею продуктів військовим: НАБУ розкрило подробиці
12K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8550
Росія готується до наступу: аналітики ISW назвали терміни і напрямки
6718
Посол США відреагувала на останні корупційні скандали в українській владі

Новини

11 місяців війни: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
Сьогодні, 07:11
Рекордна кількість українців підтримує вступ до НАТО
Вчора, 21:21
Як змінилося ставлення суспільства до ветеранів за пів року – соцопитування
Вчора, 17:19
Нобелівська лауреатка проводить почесну лекцію у Києві (трансляція)
Вчора, 17:00
Євросоюз займеться ситуацією у Нагірному Карабаху: створено громадянську місію
Вчора, 16:20
Стали відомі подробиці про скандального ексочільника поліції Львівщини та його дівчину
Вчора, 16:17

Прес-релізи

ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
23 сiчня, 17:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту