Узгодити будівництво в історичному місці стало легше — Кабмін

З наступного року інститут історико-містобудівного обґрунтування ліквідовується взагалі

Процедура розроблення та погодження науково-проектної документації на будівництво в історичних населених місцях відтепер спрощена. Про це йдеться в ухваленому Кабміном проекті постанови від 21 лютого «Про внесення змін до порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених



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З наступного року інститут історико-містобудівного обґрунтування ліквідовується взагалі

Процедура розроблення та погодження науково-проектної документації на будівництво в історичних населених місцях відтепер спрощена. Про це йдеться в ухваленому Кабміном проекті постанови від 21 лютого «Про внесення змін до порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць».

Проект постанови скасовує необхідність розробки історико-містобудівного обґрунтування (ІМО) в тих історично населених місцях, де в установленому порядку розроблені та затверджені історико-архітектурні опорні плани.

При цьому, уточнили у КМУ, з 1 січня 2019 року інститут ІМО ліквідовується взагалі.

У прес-службі додали, що вся проектна документація на нове будівництво в історично населених місцях має розроблятися виключно відповідно до історико-архітектурних опорних планів.

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