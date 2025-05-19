В Івано-Франківську пройшли навчання екзорцистів

Учасники Асоціації екзорцистів України взяли участь у семінарі

Упродовж чотирьох днів в Івано-Франківській духовній семінарії ім. свщмч. Йосафата проходив навчальний семінар учасників Асоціації екзорцистів України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Івано-Франківську архієпархію Української греко-католицької церкви.

Щороку отці-екзорцисти УГКЦ збираються разом на закриті формаційні зустрічі. Цьогоріч такий захід відбувся в Івано-Франківській духовній семінарії. Під час проходження навчання екзорцисти поділилися досвідом свого специфічного служіння.

Нагадаємо, голова Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав передав списки військовополонених новому Папі Римському. Митрополит привітав Лева XIV з обранням.

Раніше Папа Римський Франциск затвердив декрети про позбавлення монашого сану отця Планчака та інших восьми монахів з Тернопільщини, які проводили обряди екзорцизму без спеціального дозволу.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області парафіяни Російської православної церкви провели ритуал екзорцизму на зруйнованому росіянами заводі «Азовсталь». Представники російської православної церкви влаштували хід, щоб «вигнати демонів». Потім парафіяни РПЦ пройшлися вулицями міста, щоб також його «освятити».

До слова, глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав зустрівся з очільницею «Офісу Віри» Полою Уайт-Кейн. Він поділився інформацією про обмеження діяльності релігійних організацій на окупованих територіях, руйнування церков та священників і пасторів, які перебувають у полоні.