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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Святкуючи Христове Воскресіння, ми сьогодні оновлюємо свою надію на перемогу правди й добра

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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

Пасхальне послання Предстоятеля ПЦУ

Пасхальне послання
Митрополита Київського і всієї України Епіфанія преосвященним архіпастирям,
боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім православним вірним України

Дорогі брати і сестри!
Христос воскрес!

«Нині все наповнилося світлом – небо і земля, і глибини підземні; нехай же святкує все творіння Христове Воскресіння» (перший тропар третьої пісні канону Пасхи), – знову в радості співає Церква, зустрічаючи Господа, Який вийшов із гробу, коли переміг зло і смерть. Хоча нас із місцем та часом цієї радісної події розділяють і відстань у тисячі кілометрів, і двадцять століть історії, але силою та дією віри ми сьогодні також є серед свідків воскресіння Господнього. Тому нині, як і майже дві тисячі років тому, ми разом із жінками-мироносицями, які поспішили до гробу виконати свій обов’язок пошани до померлого Учителя, також чуємо від ангелів радісну звістку: «Не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса розіп’ятого. Його нема тут – Він воскрес, як сказав» (Мф. 28: 5–6).

Ця радість, що наповнює наші серця, коли ми проголошуємо звістку про воскресіння Христове, є здійсненням на кожному з нас тих слів, які Господь сказав апостолу Фомі: «Ти повірив, тому що побачив Мене; блаженні ті, що не бачили і повірили» (Ін. 20: 29). Ми не бачили тілесними очима того, що побачили жінки-мироносиці та апостоли в день воскресіння, але силою віри, очима душі ми нині, в цей Великдень, істинно бачимо Господа Ісуса Христа, Який як переможець смерті вийшов із гробу.

І саме тому Христове воскресіння для нас – не якась подія, що давно минула, а тим більше – не символічна розповідь про перемогу добра над злом. Віра у Христа воскреслого і життя у згоді з цією вірою – наріжний камінь нашого сповідання, бо завдяки воскресінню Спасителя смерть подолана, зло вже не має над людиною абсолютної влади і пекло зазнало поразки.

Однак не треба забувати, що перед Христовим воскресінням були і зрада учня, і несправедливе судилище, і розп’яття на хресті, і смерть та поховання тіла у гробниці. Всі ці події ми нещодавно згадували у попередні дні, вшановуючи страсті Христові. І хіба не здавалося в той момент учням Спасителя й усім свідкам, що все це – страшний і сумний кінець, поразка надії, руйнування усіх сподівань? Але в той час, коли зло тріумфувало, воно зазнало для себе нищівної поразки.

Бог не може бути переможеним – Він завжди перемагає. Він утверджує правду. Він дає справедливу відплату і за добре, і за зле, і ніхто не уникне Божого суду. Тому й ми, дорогі брати і сестри, хоча й відзначаємо знову Великдень в умовах війни, в умовах горя і страждань, смертей та руйнувань, принесених російським агресором на українську мирну землю, все одно сьогодні радіємо. Радіємо, знаючи, що Христос воскрес як переможець над злом, і тому Він допомагає всяке зло подолати й перемогти. Ми радіємо, бо маємо у Христі воскреслому надію на вічне життя, знаючи, що навіть смерть є лише тимчасовою, бо в день Другого пришестя Спасителя вона відступить і назавжди втратить силу, а всі померлі воскреснуть.

Святкуючи Христове Воскресіння, ми сьогодні оновлюємо свою надію на перемогу правди й добра, отримуючи від Бога зміцнення для подальшої боротьби проти темряви й гріха як у самих собі, так і в навколишньому світі. І, ділячись великодньою радістю одні з одними, прославляючи Христа воскреслого та засвідчуючи свою особисту віру в Нього, ми як самі наповнюємося світлом, так і примножуємо світло навколо нас, відганяючи морок зла. Тому вітаймо наших ближніх і всіх зі Світлим Христовим Воскресінням!

Найперші особливі наші сердечні вітання, як і завжди у цей час війни, ми спрямовуємо до наших захисників, до українських воїнів. Завдяки вам ми і цей Великдень можемо святкувати у відносному спокої, звершуючи нині богослужіння рідною мовою, прославляючи Христа воскреслого у рідній Помісній Церкві. Нехай Господь допомагає вам у боротьбі та дає перемогу над ворогом!

Вітаємо волонтерів, медиків, вітаємо всіх наших друзів та союзників у всьому світі та всіх людей доброї волі, які, не зважаючи ні на що, продовжують діяльно сприяти перемозі правди й добра для України та світу, наполегливо наближаючи час справедливого, Богом благословенного миру.

У цей час свята ми не забуваємо у своїх молитвах про тих, хто відзначає цей Великдень в умовах російської окупації, у ворожій неволі та в полоні. Нехай Господь полегшить ваші труднощі й страждання, захистить вас від озлоблення людського і скоро визволить.

Наші сердечні вітання від Золотоверхого Києва, від собору Святої Софії, від української Києво-Печерської лаври нехай досягнуть усіх дітей України, де б вони зараз не жили. Попри всі зовнішні обставини часу нехай любов до Бога й до рідної України єднають усіх нас!

Вітаємо зі святом Воскресіння Христового Президента України, державну владу, місцеве самоврядування й усіх, хто покликаний до служіння суспільству. Нехай Бог благословляє всі ваші добрі справи, сприяє у наближенні перемоги правди та справедливого миру.

Розділяючи радість свята зі всіма, хто нині вшановує Світле Воскресіння Христове, будемо утверджуватися в нашій вірі, зміцнюватися надією на Бога, свідчити про них ділами милосердя та жертовної любові!

І будемо знову й знову проголошувати велику новину про Божу перемогу:

Христос воскрес!

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Теги: Великдень 2025 релігія Українська православна церква Епіфаній

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