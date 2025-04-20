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20 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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20 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 квітня – День вдячності волонтерам
фото: depositphotos.com

Сьогодні не варто сьогодні брати гроші у борг

20 квітня відзначається День вдячності волонтерам. Віряни вшановують пам’ять преподобного Теодора Трихіни.

У неділю, 20 квітня 2025 року, християнський світ разом святкує велике та світле Свято Воскресіння Христового.

День вдячності волонтерам

20 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Глобальний вплив добровольчості важко переоцінити. Як люди, ми залежимо один від одного для виживання, і волонтерство – це один із способів підтримати інших. День визнання волонтерів – це особливе свято, яке відзначається на честь людей, котрі безкорисливо допомагають іншим, не очікуючи нічого натомість. Він нагадує нам, наскільки важливо бути поруч і підтримувати одне одного.

Волонтерство – це не лише акт доброти, а й важлива частина соціальної тканини, що сприяє зміцненню зв'язків між людьми. Це також великий стимул для розвитку особистісного потенціалу та побудови взаємодії на рівні громади, яка, в свою чергу, може виявитися значною допомогою для держави.

Цей день дає нам можливість висловити подяку тим, хто, не чекаючи нагород, змінює світ на краще. Волонтери стають героями нашого часу, вони підтримують у скрутні моменти і допомагають відновити надію. 

Яке сьогодні релігійне свято

У 2025 році 20 квітня, у неділю, християнський світ разом відсвяткує головне релігійне свято року – Великдень. У цей день християни святкують Воскресіння Ісуса Христа, що сталося на третій день після його смерті, при чому день смерті вважається першим днем.

Великдень вважається найважливішим християнським святом, яке виказує радість з приводу перемоги Божого Сина над Смертю та вічним Забуттям. У Воскресінні бачать підтвердження життя після смерті, що і є головним змістом святкування.

В Україні святкувати Світле Воскресіння Христового почали наприкінці першого тисячоліття, з приходом християнства. Християни щорічно святкують воскресіння Ісуса Христа під час найбільшого свята християнського літургійного року – Великодня.

Що не можна робити на Великдень

На Великдень християнам забороняється займатися важкою фізичною працею. Господині намагаються напередодні завершити всі приготування на кухні, щоб в день свята бути вільними від домашніх турбот.

У цей день не рекомендується сумувати, ходити похмурим, грубити, лаятися з близькими людьми, скупитися. В Світле Воскресіння Христове не можна відмовляти в милостині або допомоги нужденним.

20 квітня в церковному календарі – День преподобного Теодора Трихіни. Святий Теодор Трихіна походив з Царгорода і був сином багатих батьків. Прагнучи досконалого християнського життя, пішов у пустелю, де постригся у ченці. Вів надзвичайно суворе життя. Часто цілі дні і ночі проводив у молитві. Ходив босоніж, не накривав голови і носив тільки грубу волосінну одежу, через що його почали називати Трихіна, що означає «волосінний». Бог наділив Теодора даром творення чудес.

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Що не можна робити цього дня 

  • Не можна ходити до річок та озер без захисту.
  • Сваритися з рідними та визирати з відкритого вікна.
  • Не варто сьогодні брати гроші в борг.
  • Не варто в цей день зловживати алкоголем і переїдати.
  • Не можна погано думати про рідних і бажати комусь зла.

Народні прикмети

  • Йдуть зливи – можна чекати на хороший урожай калини і малини;
  • на вечірньому небі багато зірок – влітку буде багато ягід та грибів;
  • червона зоря – до погіршення погоди;
  • сонце і заморозок – вродить гречка.

Пам’ятні події 20 квітня

  • 1653 – Олівер Кромвель розпустив Довгий парламент в Англії.
  • 1841 – опубліковано перше детективне оповідання —  «Вбивства на вулиці Морг» Едгара По.
  • 1902 – Марія та П'єр Кюрі вперше отримали чистий радій.
  • 1924 – ухвалена конституція Турецької Республіки.
  • 1938 – в УРСР ухвалили постанову про обов'язкове вивчення російської мови у школах.
  • 1940 – у США продемонстрований перший електронний мікроскоп.
  • 1999 – масове вбивство в школі Колумбайн в штаті штат Колорадо, США. Двоє учнів із застосуванням вогнепальної зброї вбили 13 людей та поранили ще 21, після чого вчинили самогубство.  

Іменини

День ангела сьогодні святкують Гаврило, Григорій, Микола, Олександр, Теодор, Федір.

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Теги: церква свята релігія Україна цирк традиції свято

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