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Глава УГКЦ розповів посадовиці Трампа про релігійні переслідування з боку РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Глава УГКЦ розповів посадовиці Трампа про релігійні переслідування з боку РФ
Українська делегація розповіла Полі Уайт-Кейн про обмеження діяльності релігійних організацій на окупованих територіях та руйнування церков
фото: ugcc.ua/УГКЦ

Блаженніший Святослав вперше зустрівся з очільницею новоствореного «Офісу Віри» адміністрації Трампа

Глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав зустрівся з очільницею «Офісу Віри» Полою Уайт-Кейн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу УГКЦ.

Як зазначається, «Офіс Віри» президент Дональд Трамп заснував лише два тижні тому. Його метою стало «допомогти релігійним громадам, спільнотам та домам молитви у їхніх зусиллях щодо зміцнення американських сімей, сприяння їхній діяльності та незалежності, а також захисту релігійної свободи».

Глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав зустрівся з очільницею «Офісу Віри» Полою Уайт-Кейн
Глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав зустрівся з очільницею «Офісу Віри» Полою Уайт-Кейн
фото: ugcc.ua/УГКЦ

Українська делегація, до якої також увійшли чотири єпископи з США – архиєпископ Борис Ґудзяк, митрополит Філадельфійський, владики Павло Хомницький, єпарх Стемфордський, Венедикт Алексійчук, єпископ Чиказької єпархії святого Миколая, та Богдан Данило, єпископ Пармської єпархії святого Йосафата – першою провела розмову з керівницею новоствореного офісу.

«Очевидно, що ми говорили про питання релігійної свободи в Україні, зокрема на окупованих територіях. Я зробив короткий екскурс в історію релігійної свободи в Україні після падіння СРСР і пояснив, що для православних, католиків, протестантів, євреїв і мусульман існування української держави гарантує релігійну свободу. Натомість повернення до радянського союзу, який прагне відновити Путін, означає повернення до катакомб і знищення нашої церкви», — зазначив глава УГКЦ.

Учасники делегації поділилися з Полою Уайт-Кейн та її заступницею Дженніфер Корн інформацією про обмеження діяльності релігійних організацій на окупованих територіях, руйнування церков та священників і пасторів, які перебувають у полоні.

Єпископи наголосили, що угода про завершення війни проти України має включати дотримання прав людини, норм міжнародного права та гарантії релігійної свободи на окупованих територіях.

Єпископи запросили очільницю «Офісу Віри» відвідати Україну. У відповідь вона запропонувала підтримувати зв’язок між УГКЦ та Офісом, надавати додаткову інформацію, щоб доносити до ширших кіл в Америці розуміння того, що російська окупація є тотожною релігійному переслідуванню всіх конфесій.

Нагадаємо, щонайменше семеро архієреїв Московської церкви долучилися до богослужіння з нагоди 16-ї річниці інтронізації патріарха Кирила. Захід відбувся в храмі Христа Спасителя в Москві 1 лютого 2025 року.

До слова, російська православна церква (РПЦ) видала «Патріарший календар – 2025», у якому, окрім патріарха Кирила, можна побачити предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія та всіх українських архієреїв.

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Теги: Дональд Трамп США окуповані території УГКЦ Предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук релігія росія

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