Радониця: традиції, як правильно поминати та заборони в батьківський вівторок
На дев'ятий день після Великодня відзначається свято Радониця
Радониця пов’язана зі святкуванням Великодня і припадає на дев’ятий день після цього великого свята, відповідно до церковного календаря.
Що таке Радониця і коли її відзначають
Радониця – язичницьке свято поминання покійних. З прийняттям християнства воно переплелося з православними традиціями і стало батьківським днем. Назва «Радониця» перекладається як «радісна молитва про померлих». Чому радісна? Це говорить про радісне Воскресіння Христа і прийдешнє воскресіння всіх мертвих.
Зараз Радониця – це загальноцерковне поминання покійних. Спочатку поминки влаштовували на Червону гірку, але так як вона випадає на Світлу седмицю, коли не можна поминати померлих, то дату перенесли на наступний тиждень. У 2026 році Радониця випадає на 21 квітня.
Радониця – історія свята і стародавні традиції
Як вже говорилося, свято Радониця, або Радуниця бере свій початок з язичницьких часів. Цього дня наші предки традиційно готували кутю, млинці, фарбували яйця в зелений і жовтий (колір скорботи) і несли їжу на могили померлим. Частину, що призначалася для духів померлих, закопували в землю, а яйцями «христосалися з рідними» – розбивали об хрест.
Вдома на підвіконні залишали склянку води і шматочки хліба, а ввечері під час поминальної вечері ставили на стіл три порожні тарілки – щоб померлі поснідали, пообідали і повечеряли. Решту їжі роздавали нужденним.
Як правильно поминати на Радоницю
Православну Радоницю вважають Великоднем померлих – в цей день не належить плакати, вважається, що душі померлих разом з живими радіють Воскресінню Христовому.
На Радоницю потрібно піти до церкви і помолитися за покійних. Можна подати поминальні записочки з іменами померлих рідних, яких священик згадує під час служби.
Після богослужіння йдуть на цвинтар – несуть фарбовані яйця і паски, прибирають могили. Іноді також запрошують священика для панахиди або літії. Якщо немає можливості, тоді можна запалити свічку і помолитися самим.
Що не можна робити на Радоницю
На Радоницю слід згадати покійних хорошим словом. У цей день потрібно обов'язково подати милостиню, відмовляти не можна – поділіться продуктами або грошима. Працювати можна тільки якщо є гостра необхідність, але краще всі справи перенести на інший день.
На Радоницю не можна:
- сумувати і плакати;
- залишати їжу на кладовищі – це забобони і церква цього не вітає, адже душа перебуває з Богом;
- поминати померлих алкоголем – можна випити трохи вина;
- ставити перед фотографією померлого горілку і чорний хліб;
- сваритися і лаятися;
- вінчатися.
Не можна також на Радоницю сіяти і садити на городі і в полі - це вважається поганою прикметою. Але якщо на Радоницю піде дощ – буде багатий урожай.
Коментарі — 0