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Папа Лев XIV отримав списки українських військовополонених

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Папа Лев XIV отримав списки українських військовополонених
Глава Української греко-католицької церкви привітав Папу Римського з обранням
фото: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Понтифік наголосив, що його серце з Україною

Представниця родин військовополонених передала новому Папі Римському списки українських воїнів, які перебувають у російській неволі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Лев XIV провів зустріч зі спільнотами Східних Католицьких Церков, серед яких найчисельнішою була делегація вірян на чолі з головою Української греко-католицької церкви блаженнішим Святославом. Митрополит привітав Папу Римського з обранням. Понтифік своєю чергою повторив, що його серце з Україною.

Понтифік зустрівся зі спільнотами Східних Католицьких Церков
Понтифік зустрівся зі спільнотами Східних Католицьких Церков
фото: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

«Моє серце із мученицьким і улюбленим народом України. Зробімо все можливе, щоб здобути якнайшвидше справжній мир – справедливий і тривалий! А також хай будуть звільнені всі полонені, а діти хай повернуться до своїх родин», – наголосив Папа Римський.

Нагадаємо, папа Римський Лев XIV під час Ювілею Східних Церков у Ватикані привітав вірян східного обряду та наголосив на важливості збереження їхніх духовних традицій. Він також закликав молитися за справжній мир, «який є примиренням, прощенням і мужністю перевернути сторінку та почати все заново».

Папа Лев XIV рішуче висловив свою прихильність «зробити все можливе для того, щоб встановився мир». Зокрема, він підтвердив готовність Святого Престолу зробити все можливе, «щоб допомогти ворогам зустрітися лицем до лиця, поговорити один з одним», вести діалог, «щоб народи всюди могли знайти надію і знову віднайти… гідність миру».

До слова, президент Володимир Зеленський подякував Папі Римському Леву XIV за його пропозицію посередництва у відновленні миру у всьому світі.

Як повідомлялося, президент України планує взяти участь в інавгураційній месі новообраного Папи Лева XIV у Ватикані в неділю, 18 травня, якщо дозволять обставини. За словами Єрмака, участь президента України у месі залежить від результатів переговорів, які відбудуться цього тижня в Туреччині.

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Теги: Папа Римський полон Предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук

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