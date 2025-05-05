Блаженніший Святослав святкує 55 років: найцікавіше з біографії

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав відзначає 55-річчя та наголошує на силі віри для перемоги України

Сьогодні, 5 травня, Глава Української Греко-Католицької Церкви блаженніший Святослав (Шевчук) відзначає свій 55-й день народження. З цієї нагоди Предстоятель УГКЦ поділився важливим посланням, наголосивши на незламній надії та вірі в Бога як головній опорі українського народу. Про це повідомляє «Главком».

«Ми казали і кажемо: маємо надію, бо віримо в Бога. Він є нашою точкою опори та силою. Коли покладаємося на Нього, маємо силу зрушити, «перевернути догори ногами» весь світ – не для того, щоби знищити, а щоби змінити на краще, щоб Україна, яка сьогодні є полем смерті, стала полем життя», – розповідає блаженніший Святослав.

Нас, християн, війна навпаки, повинна утверджувати у вірі, бо лише тоді, коли віримо в божу любов, ми можем перемагати ненависть і зло, – блаженніший Святослав. фото: glavcom.ua

З моменту свого обрання на престол Глави УГКЦ у березні 2011 року, блаженніший Святослав послідовно проповідує глибоку мудрість, незламну віру та щиру любов до України та її народу. Його звернення є джерелом підтримки та надії для українців як в Україні, так і за її межами.

Біографія предстоятеля УГКЦ Святослава

Народившись у християнській музичній родині в місті Стрий на Львівщині 5 травня 1970 року, Святослав Шевчук з дитинства був оточений атмосферою духовності та культури. Його мати, Віра, була вчителькою музики, що, безсумнівно, вплинуло на його естетичні смаки та любов до мистецтва, про що він сам неодноразово згадував у інтерв'ю для різних видань.

Святослав Шевчук з татом Юрієм фото: УГКЦ

Святослав Шевчук з мамою Вірою та братом Всеволодом фото: УГКЦ

Блаженніший Святослав свого часу відбув військову строкову службу в Радянській армії. Як випускник медичного училища, відслужив два роки строкової служби фельдшером в окремому батальйоні аеродромного забезпечення Луганського вищого військового авіаційного училища.

«Я служив спочатку в учебці у Вінницькій області, станція Вапнярка. Там, фактично, відбувався той такий перший, як тоді називалося, «курс молодого бійца», а після того згідно такого розприділення я потрапив на службу в Київський військовий округ і служив в Луганську у Вищому військовому училищі штурманів ім. Пролетаріату Донбаса. То є повна назва, я її очевидно українською мовою повторив», – розповідає Блаженіший в одному із інтерв’ю.

Після цього його життєвий шлях пов’язаний виключно з церковними справами. Як він відзначає, до рішення стати священиком його спонукала висока релігійність його батьків та близьких родичів, усього галицького суспільства, однак вирішальним він вважає знайомство з отцем Михайлом Косило, священиком підпільної церкви, який на сьогодні вже помер: «В свій час він два строки відсидів у в’язниці за священичу діяльність, потім був призначений ректором підпільної семінарії. Сила цієї особистості, сила зустрічі з такою особистістю і стала останнім поштовхом…»

Подальше навчання блаженнішого Святослава включало студії в Центрі філософсько-богословських студій у Буенос-Айресі, Львівській Духовній семінарії Святого Духа та Папському університеті св. Томи Аквінського в Римі. Блаженніший Святослав є високоосвіченою особистістю, володіючи вісьмома мовами, серед яких польська, іспанська, італійська та англійська. Його глибокі знання та європейське мислення відзначають багато діячів, зокрема Микола Княжицький.

Блаженніший Святослав має послідовну позицію щодо захисту прав людини, підтримки соціальної справедливості та засудження агресії. Також він активно закликає світову спільноту до солідарності та допомоги Україні.

Що глава УГКЦ Блаженніший Святослав говорить про війну

Навіть війна не скасовує 10 божих заповідей, - Блаженніший Святослав фото: УГКЦ

У свій 55-й день народження Блаженніший Святослав продовжує нести своє служіння, підтримуючи український народ у його боротьбі за свободу та незалежність. В інтерв’ю «Главкому» предстоятель висловився щодо війни в Україні та розповів про своє ставлення:

«Церква супроводжує своїх вірян в їхньому обов'язку захищати свою Батьківщину»

«Захист Батьківщини – природне право і святий обов'язок громадянина. Церква тут не може абсолютно бути на перешкоді. Навпаки, супроводжує своїх вірян в їхньому обов'язку захищати свою Батьківщину»

«Не можна, посилаючись на релігійні переконання, відмовлятися від служби»

«Навіть війна не скасовує 10 божих заповідей, тому ми не можемо, з одного боку, казати, що заповідь «не вбий» не діє, але, з іншого боку, ми кажемо про моральні правила легітимного самозахисту»

«В умовах війни дуже важливо все називати своїми іменами. Тобто агресора агресором, злочинця злочинцем, жертву жертвою. Для нас сьогодні очевидно, що росіяни приходять до України, щоби або вбивати, або бути вбитими»

«Господь дуже любить людину. Любить до тої міри, що він не хоче забирати у неї її свободу навіть тоді, коли вона чинить злочини»

Цікаві факти про Блаженнішого Святослава

Для нас, християн, віра в Бога є джерелом сили, стійкості, - Блаженніший Святослав. фото: УГКЦ

У дитинстві Святослав захоплювався розведенням голубів та фотографією.

Колекціонує вина. Має кілька сотень пляшок цього напою. «Як їжджу по світу, привожу по дві пляшки. Одну в колекцію, другу – ​попробувати при нагоді». Але сп’янілим був лише один раз у житті. Під час практики в медучилищі на одній зі змін довелося прийняти 10 пологів поспіль. Тоді від кави і шампанського «на дні» «трохи закрутилася голова».

Владика Святослав рукоположив у священики свого молодшого брата Всеволода.

Грає на скрипці. Зазвичай бере її до рук, коли ніхто не чує. Улюблений композитор – ​Антоніо Вівальді.

Має 6 похресників, але через брак часу майже з ними не бачиться, через що картає себе.

Дід Блаженнішого Святослава був лісничим у митрополита Шептицького.

Улюблений напій – ​жербамате. За дією схожий на каву, навчився його пити в аргентинських українців. Кави не вживає.

Вимагає якісного церковного співу.

Нагадаємо, Глава УГКЦ блаженніший Святослав привітав українців з Великоднем.