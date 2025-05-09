Леви на Святому Престолі

Конклаву вдалося поєднати лише глобальний південь та захід

Отже, обрали з неочевидних папабіле. Що значить, що це компромісна фігура на тлі того, що ніхто з очевидних папабіле не набирав потрібної більшості.

Я раніше говорив про три вісі, які визначатимуть цей конклав: глобальні захід-південь, американизм – антиамериканизм, консерватизм-лібералізм. Отже конклаву вдалося поєднати лише глобальний південь та захід, з тяжінням все ж до заходу. Щодо другого, то Трамп буде задоволений, хоча й недовго. Щодо третього, то вибір імені говорить краще за все інше.

Ось які були папи Леви у минулому:

Лев I Великий (440-461) – саме за нього почало зростання папства. Також він чинив опір варварам, що захоплювали Рим

– саме за нього почало зростання папства. Також він чинив опір варварам, що захоплювали Рим Лев III (795-816) – коронував Карла Великого імператором у 800 році

– коронував Карла Великого імператором у 800 році Лев IV (847-855) – укріпив Римські мури від арабських нападів

– укріпив Римські мури від арабських нападів Лев VIII (963-965) – призначений імператором Оттоном І. Вважається антипапою

– призначений імператором Оттоном І. Вважається антипапою Лев IX (1049-1054) – саме за нього сталася Велика схизма із Сходом. До якої він, правда, трохи не дожив

– саме за нього сталася Велика схизма із Сходом. До якої він, правда, трохи не дожив Лев X (1513-1521) – за нього сталася Реформація, і він же відлучив Мартина Лютера від церкви

– за нього сталася Реформація, і він же відлучив Мартина Лютера від церкви Лев XII (1823-1829) – консервативний папа після наполеонівських воєн

– консервативний папа після наполеонівських воєн Лев XIII (1878-1903) – на якого, очевидно, і орієнтувався Роберт Прево, обираючи собі імʼя. З одного боку, той був видав енцикліку Rerum Novarum – нове на той час слово про соціальну справедливість. Але саме він став одним з апостолів хрестового походу проти модернізму і лібералізму, що продовжувався аж до Другого Ватиканського. Він – стовп нео-схоластицизму, якому пізніше протистала «нова теологія». Серед його головних ворогів була секуляризація та спроби ослаблення влади Римського престолу. Втім, він був не настільки радикальний, як папи Пій ІХ і Пій Х до і після нього.

Всі паралелі із сучасністю очевидні. Висновки робіть самі.

П.С. Для України це може бути непоганий вибір.