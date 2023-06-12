В очікуванні контрнаступу ЗСУ окупанти встановлюють камери на дорогах

Окупанти ловлять партизанів на трасі між Мелітополем та Генічеськом

Рашисти намагаються посилювати контрдиверсійні заходи на тимчасово окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях України загарбники почали встановлювати камери не лише у містах, а й на стратегічних дорогах. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Так, противник встановив камери відеоспостереження між Мелітополем та Генічеськом, побоюючись роботи підпілля під час українського контрнаступу. Траса далі веде на тимчасово окупований Крим.

Окупанти й надалі мають серйозні проблеми у боротьбі з українським підпіллям. Тому й намагаються посилювати контрдиверсійні заходи на тимчасово окупованих територіях.

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Раніше росіяни суттєво збільшили кількість камер у Мелітополі, де активно працюють партизани та розташована окупаційна адміністрація.

Як повідомлялося, російські окупанти, аби завадити успішному просуванню Збройних сил України, підірвали дамбу на річці Мокрі Яли на межі Запорізької та Донецької областей.

До слова, існує загроза, що на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники планують провокації 12 червня.