Після Каховської ГЕС окупанти підірвали ще одну дамбу

Після підриву Каховської ГЕС відбувається подальший підрив менших водосховищ і дамб

Ворог використовує будь-які способи, щоб не допустити прориву Сил оборони на Таврійському напрямку

Російські окупанти, аби завадити успішному просуванню Збройних сил України, підірвали дамбу на річці Мокрі Яли на межі Запорізької та Донецької областей. Про це заявив речник Об'єднаного координаційного центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, окупанти підірвали дамбу біля села Новодарівка, це Пологівський район Запорізької області.

«Це призвело до затоплення обох берегів річки Мокрі Яли», – сказав Шершень. Він запевнив, що такі дії ворога на перебіг контрнаступу ЗСУ не вплинуть.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ворог використовує будь-які способи, щоб не допустити прориву і просування Сил оборони на Таврійському напрямку, саме тут, на Новопавлівському напрямку. Після підриву Каховської ГЕС і техногенної катастрофи, з якою ми зараз боремося, відбувається подальший підрив менших водосховищ і дамб», – додав Шершень.

Річка Мокрі Яли протікає через недавно деокуповані населені пункти Благодатне та Нескучне.

Нагадаємо, через підрив росіянами греблі на Каховській ГЕС більше постраждали території на лівому, тобто окупованому березі Дніпра.

Унаслідок руйнування російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції загинули шість осіб. Ще майже чотири десятки жителів – вважаються зниклими безвісти, серед них є діти.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, унаслідок підриву Каховської ГЕС склади зброї російських загарбників на лівому березі Херсонської області змило водою – течія несе в море боєприпаси й міни. Крім того, екологи виявили опріснення морської води на узбережжі Одещини.

До слова, у результаті підриву Каховської ГЕС втрачено понад третину води з Каховського водосховища, а Кримський півострів тепер можуть спіткати проблеми з доступом до прісної води.

За повідомленням Міноборони, окупанти підірвали Каховську ГЕС задля вивільнення необхідних резервів. Противник переміщує найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку.