Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На окупованих територіях рашисти готують провокації на «день Росії»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На окупованих територіях рашисти готують провокації на «день Росії»
РФ святкує день Росії 12 червня
фото з відкритих джерел

Є ймовірність того, що окупаційна влада планує теракти, в яких хоче звинуватити українські Сили оборони

Існує загроза, що на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники планують провокації 12 червня. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Влада РФ до так званого дня Росії планує провести святкові заходи з залученням великої кількості цивільного населення. Водночас посилюється ймовірність того, що окупаційна влада планує теракти, в яких хоче звинуватити українські Сили оборони», – йдеться в повідомленні.

Центр нацспротиву зазначив, що підрив рашистами Каховської ГЕС доводить, що агресору не цікава кількість жертв цивільного населення. Їх мета – спинити контрнаступ і звинуватити Україну в усіх своїх злочинах.

Центр національного спротиву закликає усіх мешканців на тимчасово окупованих територіях не долучатися до будь-яких масових акцій, що проводитимуться окупантами, і залишатися вдома задля збереження життя та здоровʼя.

Водночас рух спротиву продовжує фіксувати усіх колаборантів, що причетні до організації масових заходів окупанта з метою притягнення зрадників до відповідальності.

День Росіїдержавне свято РФ, вихідний день, що відзначають 12 червня, у день прийняття Декларації про державний суверенітет РРФСР 1990 року.

Україна в день Росії 12 червня 2018 року подала проти Росії позов до суду ООН. Росію звинувачують у державному фінансуванні тероризму та порушенні прав українців і кримських татар у Криму. Матеріали доказів складаються з 29 томів і містять понад 17 500 сторінок свідчень, документів та інших доказів у справі. Загальна вага складає 90 кг.

Читайте також: Дивне свято – День Росії
Теги: росія війна окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи пролунали у північній частині міста
На окупованій території Запоріжжя прогриміли вибухи
Сьогодні, 00:48
Після підриву Каховської ГЕС відбувається подальший підрив менших водосховищ і дамб
Після Каховської ГЕС окупанти підірвали ще одну дамбу
Вчора, 21:43
Окупант розповідає про ставлення місцевих в Сватово до них
«Чешут много там по телевизору»: окупант розповідає про брехню на російському ТВ (перехоплення)
Вчора, 20:24

Події в Україні

На окупованих територіях рашисти готують провокації на «день Росії»
На окупованих територіях рашисти готують провокації на «день Росії»
На окупованій території Запоріжжя прогриміли вибухи
На окупованій території Запоріжжя прогриміли вибухи
Другий Чорнобиль? Експерт роз'яснив, чи можливий вибух на Запорізькій АЕС
Другий Чорнобиль? Експерт роз'яснив, чи можливий вибух на Запорізькій АЕС
«Укргідроенерго» вказало на факти причетності росіян до підриву Каховської ГЕС
«Укргідроенерго» вказало на факти причетності росіян до підриву Каховської ГЕС
«Навіть звірі моральніші, ніж російська держава»: Зеленський про обстріл евакуаційного човна
«Навіть звірі моральніші, ніж російська держава»: Зеленський про обстріл евакуаційного човна
Після Каховської ГЕС окупанти підірвали ще одну дамбу
Після Каховської ГЕС окупанти підірвали ще одну дамбу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
134K
Наступ України. ЗСУ діють навіть краще, ніж можна було очікувати
46K
У Московській церкві вважають, що трагедія на Каховській ГЕС сталася через їхнє виселення з Лаври
34K
Глава «Укргідроенерго» – про підрив Каховської ГЕС: Росіяни брешуть, але для фахівців все ясно
33K
Бійці «Азову» взяли у полон снайпера з підрозділу «Шторм-Z»
25K
«Далі буде»: розвідка оприлюднила загадкове відео з Будановим
19K
«Помовчіть, щоб не вибачатися». Звернення до українців, у яких «все пропало»

Новини

Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
Сьогодні, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
Сьогодні, 05:17
ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW
Сьогодні, 04:10
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:31
Нові санкції від Канади проти РФ, масштабні пожежі у Казахстані: головне за ніч
Вчора, 07:33
Авіація ЗСУ завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу РФ – Генштаб
Вчора, 07:17

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту