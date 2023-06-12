На окупованих територіях рашисти готують провокації на «день Росії»

Є ймовірність того, що окупаційна влада планує теракти, в яких хоче звинуватити українські Сили оборони

Існує загроза, що на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники планують провокації 12 червня. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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«Влада РФ до так званого дня Росії планує провести святкові заходи з залученням великої кількості цивільного населення. Водночас посилюється ймовірність того, що окупаційна влада планує теракти, в яких хоче звинуватити українські Сили оборони», – йдеться в повідомленні.

Центр нацспротиву зазначив, що підрив рашистами Каховської ГЕС доводить, що агресору не цікава кількість жертв цивільного населення. Їх мета – спинити контрнаступ і звинуватити Україну в усіх своїх злочинах.

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Центр національного спротиву закликає усіх мешканців на тимчасово окупованих територіях не долучатися до будь-яких масових акцій, що проводитимуться окупантами, і залишатися вдома задля збереження життя та здоровʼя.

Водночас рух спротиву продовжує фіксувати усіх колаборантів, що причетні до організації масових заходів окупанта з метою притягнення зрадників до відповідальності.