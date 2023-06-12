На окупованих територіях рашисти готують провокації на «день Росії»
Є ймовірність того, що окупаційна влада планує теракти, в яких хоче звинуватити українські Сили оборони
Існує загроза, що на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники планують провокації 12 червня. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
«Влада РФ до так званого дня Росії планує провести святкові заходи з залученням великої кількості цивільного населення. Водночас посилюється ймовірність того, що окупаційна влада планує теракти, в яких хоче звинуватити українські Сили оборони», – йдеться в повідомленні.
Центр нацспротиву зазначив, що підрив рашистами Каховської ГЕС доводить, що агресору не цікава кількість жертв цивільного населення. Їх мета – спинити контрнаступ і звинуватити Україну в усіх своїх злочинах.
Центр національного спротиву закликає усіх мешканців на тимчасово окупованих територіях не долучатися до будь-яких масових акцій, що проводитимуться окупантами, і залишатися вдома задля збереження життя та здоровʼя.
Водночас рух спротиву продовжує фіксувати усіх колаборантів, що причетні до організації масових заходів окупанта з метою притягнення зрадників до відповідальності.
День Росії – державне свято РФ, вихідний день, що відзначають 12 червня, у день прийняття Декларації про державний суверенітет РРФСР 1990 року.
Україна в день Росії 12 червня 2018 року подала проти Росії позов до суду ООН. Росію звинувачують у державному фінансуванні тероризму та порушенні прав українців і кримських татар у Криму. Матеріали доказів складаються з 29 томів і містять понад 17 500 сторінок свідчень, документів та інших доказів у справі. Загальна вага складає 90 кг.
Коментарі — 0