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В Україні минулого місяця впали продажі автівок на 14%

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В Україні минулого місяця впали продажі автівок на 14%
У квітні в Україні зареєстровано понад 5,7 тис. нових легкових авто
фото з відкритих джерел

З початку року українці придбали понад 22 тис. нових легкових авто

Впродовж квітня в Україні було зареєстровано понад 5,7 тис. нових легкових авто, що на 11% більше ніж торік. Однак порівняно з попереднім місяцем споживча активність на авторинку впала на 14%. Про це повідомляє «Укравтопром».

Загалом з початку року українці придбали понад 22 тис. нових легкових авто, що на 35% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

У квітні найбільша кількість реєстрацій припала на легкові автомобілі марки Toyota – 856 реєстрацій. Другою за кількістю отриманих номерів залишається Renault (536 авто). Volkswagen закінчив місяць з показником 468 проданих авто. 

Також у ТОП-5 потрапили BMW (405 одиниць) та Skoda (317 авто). 

Бестселером на українському ринку нових легковиків залишається кросовер Renault Duster, квітнева реалізація якого становила – 484 авто.

Як повідомлялося, в Україні набули чинності нові положення Правил дорожнього руху. Згідно з ними, ближнє світло фар за містом залишається обов’язковим і після 1 травня. Відповідні зміни до ПДР були внесені постановою Кабміну №1105 від 20 жовтня 2023 року.

До слова, Верховна Рада ухвалила 23 квітня в першому читанні законопроєкт №9083, який має спростити торгівлю вживаними автомобілями.

Ринок уживаних автомобілів до війни становив 1,7 млн автомобілів на рік, 2023 року – 780 тис., а 2024-го очікується зростання до 1,5 млн. При цьому, зазначив він, лише 2,5 % авто з пробігом продають «у білу».

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Теги: автомобіль ринок українці

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