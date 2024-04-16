На окупованій частині Запоріжжя підірвано місцевого депутата

На фейкових місцевих виборах Якименко увійшов у першу трійку кандидатів від партії російського диктатора Путіна

Антон Якименко члена партії «Єдина Росія»

У Запорізькій області нібито підірвано депутата Якимівської окружної ради. Про це повідомив колаборант Володимир Рогов.

«Надійшла інформація, що сьогодні терористи УГІЛ підірвали депутата Якимівської окружної ради», – написав він у своєму Telegram-каналі.

За словами колаборанта, замах був скоєний на члена партії «Єдина Росія» Антона Якименка. Як зазначив Рогов, на фейкових місцевих виборах, влаштованих Росією на тимчасово окупованих територіях, Якименко увійшов у першу трійку кандидатів від партії російського диктатора Володимира Путіна «Єдина Росія».

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області сили опору підірвали автомобіль з чотирма окупантами. Вижили не всі. За даними розвідки, потужний вибух пролунав 14 січня на вулиці Гоголя. Унаслідок проведеного українськими партизанами «спеціального заходу» був підірваний автомобіль окупантів УАЗ Patriot. Разом із московським позашляховиком ураження зазнали четверо солдатів РФ.

Також повідомлялося, що партизани підірвали окупантів біля «виборчої дільниці» у Скадовську.