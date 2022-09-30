Голова Донецької ОВА розказав про шоковано-зомбованих колаборантів

Кириленко: «Донеччина дуже ментально піддавалася російській навалі й пропаганді, і багато є таких шоковано-зомбованих»

У Донецькій області ще залишився певний відсоток колаборантів. Це показують системні фільтраційні заходи, які проводить Служба безпеки України. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Донеччина дуже ментально піддавалася російській навалі й пропаганді, і багато є таких шоковано-зомбованих. До речі в них таке протверезіння приходить, як було в самій так званій ДНР», – сказав Кириленко.

За словами очільника ОВА, наприклад, у звільненому Святогірську була велика кількість заходів так званої ДНР, Російської Федерації, там говорили і як завжди брехали, що «Россия здесь навсегда».

Що ж до фільтраційних заходів, що їх проводять силовики, Кириленко пояснив – ідеться не про перевірку на поліграфі.

«На поліграф людина може і відмовитись іти. Скажу так: це такі заходи, в ході яких отримуються прямі докази їхньої причетності до колаборантської діяльності і до зв’язків з ворогом. Отримуються вони або в ході безпосередньо самих заходів, або ж протягом невеликого періоду часу після завершення таких заходів», – розповів очільник військової адміністрації.

Нагадаємо, раніше начальник Донецької ОВА також розповів, із 24 лютого з області евакуювалось три чверті населення. Зараз тут залишилося близько 350 тисяч людей, тоді як до 24 лютого мешкали 1,67 млн.

Як відомо, 23 вересня окупанти розпочалися голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії. Голосування на псевдореферендумі тривало до 27 вересня.

Раніше повідомлялося, що Кремль оголосив анексію загарбаних територій ще до кінця псевдореферендумів.

Окупанти заявляють, що новий федеральний округ – Кримський може з’явитися в Росії. До його складу увійде анексований Криму, так звані терористичні «Л/ДНР», тимчасово окуповані території Запоріжжя та Херсонщини.

Служба безпеки України встановила та зібрала вичерпну доказову базу на організаторів російського псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.