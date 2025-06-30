В окупованому Донецьку пролунали вибухи

Попередньо, у Донецьку прильоти крилатих ракет в районі металургійного заводу

У ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Окупанти пишуть про ракетну атаку. Про це повідомляє «Главком».

Жителі окупованого Донецька повідомили про постійні вибухи та кілька пожеж у різних районах міста. У мережі пишуть, що місто атакували крилаті ракети та безпілотники. Ймовірно, є прильоти в районі металургійного заводу, там видно пожежу.

Крім того, вибухи пролунали в Ясинуватій, яку росіяни окупували ще у 2014 році. Пишуть про прильоти по залізничній станції.

Раніше ми писали, що російська терористична армія не прорвалася на Дніпропетровщину. Наразі тривають бої поблизу адмінмежі. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко, інформує «Главком».

«На Дніпропетровщину, станом на сьогодні, росіяни не прорвалися. Бої йдуть поблизу адмінмежі, також росіяни залітають на Дніпропетровщину FPV-дронами. Але прориву зараз немає, бої складні», – йдеться у заяві.

До слова, російська армія вдень у суботу, 28 червня, атакувала Дніпро експериментальною керованою авіабомбою, що здатна летіти на відстань понад 100 кілометрів. Ймовірно, йдеться про «Гром-1».