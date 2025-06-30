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В окупованому Донецьку пролунали вибухи

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В окупованому Донецьку пролунали вибухи
Після атаки стался пожежа в районі металургійного заводу
фото: соціальні мережі

Попередньо, у Донецьку прильоти крилатих ракет в районі металургійного заводу

У ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Окупанти пишуть про ракетну атаку. Про це повідомляє «Главком».

Жителі окупованого Донецька повідомили про постійні вибухи та кілька пожеж у різних районах міста. У мережі пишуть, що місто атакували крилаті ракети та безпілотники. Ймовірно, є прильоти в районі металургійного заводу, там видно пожежу.

В окупованому Донецьку пролунали вибухи фото 1

Крім того, вибухи пролунали в Ясинуватій, яку росіяни окупували ще у 2014 році. Пишуть про прильоти по залізничній станції.

В окупованому Донецьку пролунали вибухи фото 2
В окупованому Донецьку пролунали вибухи фото 3

Раніше ми писали, що російська терористична армія не прорвалася на Дніпропетровщину. Наразі тривають бої поблизу адмінмежі. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко, інформує «Главком».

«На Дніпропетровщину, станом на сьогодні, росіяни не прорвалися. Бої йдуть поблизу адмінмежі, також росіяни залітають на Дніпропетровщину FPV-дронами. Але прориву зараз немає, бої складні», – йдеться у заяві.

До слова, російська армія вдень у суботу, 28 червня, атакувала Дніпро експериментальною керованою авіабомбою, що здатна летіти на відстань понад 100 кілометрів. Ймовірно, йдеться про «Гром-1».

Теги: Донецьк Донецкая область вибух окуповані території

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