У Дарницькому районі може бути гучно: адміністрація назвала причину

Причиною гучних звуків є планові заходи, які здійснюватимуться українськими військовими

Райдержадміністрація закликає мешканців зберігати спокій та не панікувати

Жителів Дарницького району Києва попереджають про можливі гучні звуки, які можуть бути чутні найближчим часом. Про це повідомляє Дарницька районна державна адміністрація, інформує «Главком».

Причиною гучних звуків є планові заходи, які здійснюватимуться українськими військовими.

Райдержадміністрація закликає мешканців зберігати спокій та не панікувати. Усі дії є контрольованими і проводяться в рамках стандартних навчань або робіт.

Нагадаємо, 26 травня, на території дитячого садочку у Голосіївському районі Києва під час здійснення ремонтних робіт було виявлено вибухонебезпечний предмет.

Раніше у Голосіївському районі під час очищення річища річки Либідь знайшли артилерійські снаряди калібру 76 міліметрів. Боєприпаси пролежали там з часів Другої світової війни.

В Ірпені Київської області місцева мешканка, вигулюючи собак, знайшла під парканом міну.

Також на Київщині піротехніки вилучили артилерійський снаряд часів Другої світової війни. У селі Карпилівка, що на Київщині, фермер під час роботи в полі натрапив на вибухонебезпечний предмет та повідомив про знахідку до служби порятунку.