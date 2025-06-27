У Баку стався вибух на території кіностудії (відео)

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих

Увечері 26 червня на території кіностудії імені Джафара Джаббарли Azerbaijanfilm у Баку пролунав потужний вибух. Про це повідомляє місцеве видання oxu.az, інформує «Главком».

За попередньою інформацією, інцидент стався через загоряння піротехнічних матеріалів, які зберігались у старому складі на території студії.

Після вибуху виникла масштабна пожежа, яку оперативно локалізували та загасили рятувальники.

Міністерство надзвичайних ситуацій Азербайджану підтвердило, що постраждалих немає, а ситуація перебуває під контролем.

Також кілька «карет» швидких, екіпажі поліції оперативно прибули на місце. Наразі встановлюються причини вибуху.

Раніше в соціальних мережах поширювалась інформація про нібито вибух на оборонному заводі, однак влада спростувала ці чутки.

Голова Виконавчої влади міста Баку Ельдар Азізов прибув на місце вибуху, що стався на території кіностудії «Азербайджанфільм».

Згідно з інформацією, отриманою від Oxu.Az, він ознайомився з вжитими заходами на місці події.

Нагадаємо, у столиці Азербайджану місті Баку загинуло щонайменше троє людей внаслідок вибуху.

Прессекретар МВС Азербайджану Ехсан Західов підтвердив, що внаслідок вибуху, який стався у нічному клубі LocationBaku, кілька людей загинули та отримали поранення.

Тим часом журналісти повідомляють про щонайменше трьох загиблих.

До слова, Азербайджан направив Російській Федерації офіційну ноту про припинення діяльності російського культурного центру у Баку.

Повідомляється, що інформаційно-культурний центр «Російський дім», який є представництвом «Росспівробітництва» в Азербайджані, не зареєстрований як юридична особа і що організація серйозно порушила законодавство Азербайджану.

Речник МЗС Азербайджану зазначив, що від російської сторони очікують «вжиття відповідних заходів».