Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Баку стався вибух на території кіностудії (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Баку стався вибух на території кіностудії (відео)
фото: oxu.az

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих

Увечері 26 червня на території кіностудії імені Джафара Джаббарли Azerbaijanfilm у Баку пролунав потужний вибух. Про це повідомляє місцеве видання oxu.az, інформує «Главком».

За попередньою інформацією, інцидент стався через загоряння піротехнічних матеріалів, які зберігались у старому складі на території студії.

Після вибуху виникла масштабна пожежа, яку оперативно локалізували та загасили рятувальники.

Міністерство надзвичайних ситуацій Азербайджану підтвердило, що постраждалих немає, а ситуація перебуває під контролем.

Також кілька «карет» швидких, екіпажі поліції оперативно прибули на місце. Наразі встановлюються причини вибуху.

Раніше в соціальних мережах поширювалась інформація про нібито вибух на оборонному заводі, однак влада спростувала ці чутки. 

Голова Виконавчої влади міста Баку Ельдар Азізов прибув на місце вибуху, що стався на території кіностудії «Азербайджанфільм».

Згідно з інформацією, отриманою від Oxu.Az, він ознайомився з вжитими заходами на місці події.

Нагадаємо, у столиці Азербайджану місті Баку загинуло щонайменше троє людей внаслідок вибуху. 

Прессекретар МВС Азербайджану Ехсан Західов підтвердив, що внаслідок вибуху, який стався у нічному клубі LocationBaku, кілька людей загинули та отримали поранення.

Тим часом журналісти повідомляють про щонайменше трьох загиблих.

До слова, Азербайджан направив Російській Федерації офіційну ноту про припинення діяльності російського культурного центру у Баку. 

Повідомляється, що інформаційно-культурний центр «Російський дім», який є представництвом «Росспівробітництва» в Азербайджані, не зареєстрований як юридична особа і що організація серйозно порушила законодавство Азербайджану.

Речник МЗС Азербайджану зазначив, що від російської сторони очікують «вжиття відповідних заходів».

Читайте також:

Теги: Азербайджан кіностудія вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Тіні забутих предків» – екранізація однойменної повісті Михайла Коцюбинського. Знята стрічка на кіностудії Довженка у 1964 році
В український прокат виходить відреставрований легендарний фільм, знятий 60 років тому
27 травня, 13:08
У Сквирі чоловік підірвав гранату посеред вулиці, поранено трьох людей
У Сквирі чоловік підірвав гранату посеред вулиці, поранено трьох людей
5 червня, 08:33
У Брянську у Росії пролунали сильні вибухи
У Брянську пролунали вибухи у районі аеродрому
6 червня, 00:41
Губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом різко розкритикував присутність Національної гвардії у Лос-Анджелесі
Протести у США, вибухи у Росії, атака на Україну: головне за ніч
9 червня, 05:57
У Харкові пролунало щонайменше 40 вибухів
Найпотужніша атака на Харків за час війни. Є влучання у будинки, постраждалі та загиблий (оновлено)
7 червня, 04:45
Airbus A380 вважається найбільшим пасажирським літаком у світовій авіації
Один із найбільших пасажирських літаків здійснив екстрену посадку в Азербайджані
9 червня, 10:38
Загинув боєць Грузинського легіону Деметре Дарчіа внаслідок диверсії
На базі Грузинського легіону сталась диверсія: загинув боєць
12 червня, 23:37
На Курщині гучно
Безпілотники атакували Льгов у Курській області
21 червня, 03:01
Україна поверне свої території, але потрібен вдалий історичний момент, вважає Білецький
Білецький пояснив, як Україна може повернути Маріуполь
21 червня, 17:31

Соціум

У Баку стався вибух на території кіностудії (відео)
У Баку стався вибух на території кіностудії (відео)
Норвегія змінила правила для постійного проживання
Норвегія змінила правила для постійного проживання
ДТП з українцями в Румунії: МЗС назвало кількість постраждалих
ДТП з українцями в Румунії: МЗС назвало кількість постраждалих
У Британії рекордна кількість людей опинилася на межі бідності
У Британії рекордна кількість людей опинилася на межі бідності
Відома в'єтнамська мільярдерка в останній момент уникла страти
Відома в'єтнамська мільярдерка в останній момент уникла страти
У Румунії перекинувся автобус з понад 50 українцями (фото)
У Румунії перекинувся автобус з понад 50 українцями (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
252K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 червня: ситуація на фронті
238K
РФ знайшла нове джерело людського ресурсу для війни
98K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 червня 2025
48K
У США таємно прибув урядовий літак РФ: Захарова розкрила, хто був на борту
13K
Відома в'єтнамська мільярдерка в останній момент уникла страти
13K
У Києві оголошено повітряну тривогу

Новини

27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено повітряну тривогу
Вчора, 23:13
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua