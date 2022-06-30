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    Події в Україні

    Окупанти можуть відключити український зв’язок в Енергодарі

    Українську мобільну мережу можуть вимкнути наступного тижня&nbsp; - Окупанти можуть відключити український зв’язок в Енергодарі
    Українську мобільну мережу можуть вимкнути наступного тижня 
    фото ілюстративне

    В місто вже почав заходити кримський провайдер

    У тимчасово окупованому Енергодарі рашисти можуть вимкнути українських ітернет-провайдерів та мобільних операторів, а також заблокувати роботу української банківської системи. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов в Telegram.

    «Енергодаром також активно поширюються чутки про те, що вже з наступного тижня будуть повністю відключені українські мобільні оператори і буцімто перестануть працювати термінали для безготівкового розрахунку в гривні. Як наслідок вчора це спричинило великий ажіотаж на знятття готівки з банківських карток», – йдеться в повідомленні.

    Мер зазначив, що протягом останнього тижня окупанти знову взялися і за місцевих інтернет-провайдерів. Натомість в Енергодар вже почав заходити кримський провайдер та налаштовувати свій трафік. Це дозволить загарбникам блокувати українські новинні ресурси чи принаймні зробити таку спробу.

    Також в Енергодарі противник припинив видавати так звану «матеріальну одноразову допомогу» пенсіонерам по 10 тисяч рублів.

    «Чи то гроші скінчились, чи то вже набрали вдосталь паспортних даних від літніх людей для подальших шахрайських маніпуляцій з фейковими референдумами або чимось на кшталт того. Натомість рашисти оголосили, що в Енергодарі відкрився пункт прийому документів для оформлення громадянства РФ і заходилися робити широку рекламну кампанію папірцю з найнижчим в світі рейтингом», – додав Орлов.

    Раніше повідомлялося, що рашисти викрадають та тримають у полоні місцевих жителів Енергодара заради грошей.

    Нагадаємо, російські окупанти отримали вказівку готувати Енергодар до так званого референдуму.

    16 травня окупанти ходили по квартирах та забирали чоловіків, зв'язували руки та вивозили у невідомому напрямку.

    Також повідомлялося, що російські загарбники прикрили від сторонніх очей обстріляні ними при захопленні будівлі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС. Уздовж периметра окупанти вирили окопи.

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    Теги: росія окупанти війна мобільні оператори Україна окупація Енергодар #stoprussia
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    Окупанти можуть відключити український зв’язок в Енергодарі