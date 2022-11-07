В окупованому Херсоні з’явилося українське радіо – «Південь»

Українське радіомовлення транслюють на Херсонщину із Миколаєва

У тимчасово окупованому Херсоні припинили мовлення пропагандистські телеканали – мовчать уже тиждень. Натомість почало ловити радіо «Суспільне» на 92.00 FM. Про це у Telegram повідомив спікер ОК «Південь», полковник В'ячеслав Назаров.

Транслюють українське радіомовлення на Херсонщину із Миколаєва, повідомили на сайті «Суспільного». Зазначається, що у тимчасово окупованому регіоні Українське Радіо лунає на середніх хвилях на частоті 1278 кГц (АМ або СХ-діапазон).

Раніше з будівлі обласної адміністрації Херсона зник прапор Росії. Водночас ЗМІ повідомили, що в місті майже не лишилося російських військових. Зникли також їхні блокпости в Чорнобаївці, Степанівці та Білозерці, спорожніли адмінбудівлі.

Також повідомлялось, що рашисти готуються до проведення вуличних боїв в Херсоні.

Раніше була інформація, що окупанти створюють три лінії оборони під Херсоном.

За даними ЗМІ, окупанти залишили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації.

Відзначалося, що у деокупованих населених пунктах Херсонщини вкрай важка ситуація – значна частина будівель зруйновані. Та попри це люди повертаються на звільнені території.

Окупаційна влада заборонила жителям Херсонщини рух через Дніпро.

У тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники вивезли медичні препарати з більшості аптек, а також відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень.

Проте міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що українські сили мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.