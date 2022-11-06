На Херсонщині окупанти висадили в повітря високовольтні лінії електропередач

Берислав може залишитися без світла до деокупації

У тимчасово окупованому Бериславі, що на Херсонщині, окупанти підірвали лінії електропередач. Місто може залишитись без електропостачання до де окупації. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

«У тимчасово окупованому Бериславі російські війська підірвали високовольтні лінії електропередачі. Зруйновано близько півтора кілометра опор та ліній», - повідомив Янушевич.

За словами голови Херсонської ОВА, місто залишилося без електроживлення, пошкодження є досить масштабними. «Оперативно полагодити поломки неможливо - не вистачає фахівців, обладнання та й російські загарбники не дадуть цього зробити. Мабуть, у Бериславі не буде світла до повної деокупації міста», – наголосив він.

Крім того, окупанти замінували у Бериславі і водонапірні свердловини, яких у місті 14. Очільник ОВА зазначив, що уточнюється інформація щодо кількості замінованих.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованій Херсонщині російські загарбники знищуються приватні катери, а двигуни та інше майно з плавзасобів привласнюють собі. Також повідомлялося, що окупанти примусово депортують мешканців шести громад Херсонщини.