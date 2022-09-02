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В окупованому Криму очевидці помітили велику колону військової техніки РФ (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупованому Криму очевидці помітили велику колону військової техніки РФ (відео)
Військові вантажівки, переважно марки «Урал», їхали в супроводі російської державтоінспекції
фото скріншот відео

Колона рухалася від Керченського мосту в бік материкової частини України

У тимчасово окупованому Криму зафіксували велику колону російської військової техніки на трасі «Таврида». Про це повідомляє «Крим. Реалії» з посиланням на очевидців.

«У Криму на трасі «Таврида» помічено велику колону російської військової техніки, що рухалася від Керченського мосту в бік материкової частини України», – йдеться в повідомленні.

За словами очевидців, військові вантажівки, переважно марки «Урал», їхали в супроводі російської державтоінспекції з проблисковими маячками.

Зазначається, що колону зафіксували на ділянці траси між селом Фонтан Ленінського району та поворотом на смт Леніне.

Раніше Банкова повідомила, що Україна вже готує евакуаційні маршрути з Криму для жителів на період активної деокупації півострова.

Нагадаємо, зранку, 31 серпня, над селищем Красногвардійське у тимчасово окупованому Криму спалахнула пожежа. Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Повідомляється, що спалахнула нафтобаза, також є повідомлення про те, що горять розташовані поряд із нею супермаркети

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