В Ізраїлі розробили 10-секундний тест на Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інноваційну розробку презентували на KFJ

Незабаром розробка може з'явитися і в Україні

В Ізраїлі є інноваційна розробка, яка визначає наявність коронавірусу протягом 10 секунд і коштує 1 шекель (7-8 грн). Про це заявив почесний консул Ізраїлю в Західному регіоні України Олег Вишняков під час Kyiv Jewish Forum 2020.

«Якщо впровадити це в Україні, а ми намагаємося допомогти це зробити, то перевірки в аеропортах, готелях, публічних місцях дали серйозний поштовх до зменшення поширення коронавірусу», – сказав Вишняк.

За його словами, зараз ізраїльська сторона веде переговори з Міністерством охорони здоров'я України про впровадження цієї технології в Україні.

Нагадаємо, Kyiv Jewish Forum 2020 проходить 8-9 вересня.

Крім того, Китай випробовує вакцину від Covid-19 у вигляді спрею.

Між іншим, в Україні розроблятимуть вакцину від Covid-19: вчений виграв грант на 15 млн грн. Проєкт Андрія Сибірного передбачає створення вакцини від Covid-19 на основі синтезу специфічного білка у дріжджів та її випробування на тваринах. Науковець разом із колегами планують дійти до цього етапу вже за пів року.

Нагадаємо, британсько-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca призупинила третю фазу випробувань вакцини від коронавірусу через захворювання добровольця.

17 серпня Китай зареєстрував вакцину від коронавірусу.

15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19.

ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

Раніше у Німеччині Інститут імені Пауля Ерліха (PEI), що займається ліцензуванням вакцин, заявив про створення вакцини від коронавірусу в кінці 2020 року.

До відома, США вже замовили 100 млн доз вакцини від коронавірусу майже на $2 млрд.