В окупованому Криму затримали імама «за екстремізм»



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У результаті обшуків у будинку імама, ФСБ, МВС і Росгвардія вилучила заборонену літературу, документи, комп'ютерну техніку та засоби зв'язку

В окупованому Криму затримали імама мечеті села Штормове Рустема Абілєва за екстремізм. Про це повідомляє «Кримська правозахисна група».

Зазначається, що перед затриманням у будинку Абілєва ФСБ провела обшук.

«У с. Штормове Балаклавського району Севастополя 15 квітня 2019 року російські силовики провели обшук в мечеті і в будинку кримського татарина, мусульманина, імама цієї мечеті Рустема Абілєва. За інформацією активістів Кримської солідарності, після закінчення «слідчих дій» Рустем Абілєв був затриманий», - йдеться у повідомленні.

За даними громадської організації, підконтрольний російській владі сайт «РИА Новости Крим» з посиланням на прес-службу УФСБ повідомив, що відносно 35-річного Абілєва слідчі «УФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі» порушили кримінальну справу за ч.1 ст. 280 КК РФ (публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності).

Видання повідомляє, що в результаті обшуків, проведених співробітниками ФСБ, МВС і Росгвардії, за місцем проживання підозрюваного вилучено якусь заборонену літературу, документи, комп'ютерну техніку, засоби зв'язку.

Стверджується, що нібито затриманий є «послідовником вчення так званого Абу Ях'я Кримського, який очолює один з найбільших салафітських центрів у місті Києві, куди виїхав після 2014 року».

За даними «Кримської солідарності», Рустем Абілєв закінчив Кримський державний медичний інститут у 2006 році за спеціальністю «Стоматологія». Досі працював лікарем-стоматологом у власній клініці, вів стоматологічну практику в селищі Інкерман (м. Севастополь). Абілєв є головним спонсором зведеної мечеті, побудованої спільними зусиллями жителів села Штормове. Мечеть була зареєстрована у підконтрольному Кремлю Муфтіяті Криму.