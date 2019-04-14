Джемілєв поставив Зеленському п'ять питань про окупований Крим



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв

Джемілєва, зокрема, цікавить, чи погодиться Зеленський на зустріч з Путіним, якщо він запропонує провести її на території анексованого Криму

Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв звернувся до кандидата в президенти Володимира Зеленського, поставивши йому п'ять питань про окупований Крим. Про це повідомляє телеканал ATR.

«Шановний Володимире Олександровичу, за час передвиборної кампанії ми не почули від вас і деяких інших кандидатів в президенти ряд гострих для кримськотатарського народу та інших жителів Криму питань. Тому я хотів би вам поставити кілька питань. Їх всього у мене п'ять. Прошу дати на них лаконічні відповіді», - сказав лідер кримських татар.

Джемілєв запитав у кандидата в президенти наступне:

1. Чи вважаєте ви, як стверджує російська сторона, що Крим став частиною Російської Федерації в результаті вільного, демократичного волевиявлення жителів Криму? Чи ви все ж вважаєте її окупованою територією, яку беззастережно слід повернути до складу України?

2. Ви говорили, що ви докладете всіх можливих зусиль для налагодження добросусідських відносин з Російською Федерацією, для встановлення миру. Оскільки не ми нападали на Російську Федерацію, не ми окупували частину її території, не ми нав'язували Росії, яким шляхом їй іти, то хотів би знати, які поступки ви маєте на увазі для того, щоб встановити так званий мир з Російською Федерацією? Чи включають ці поступки, наприклад, визнання законності анексії Криму, визнання так званих республік Донецька і Луганська, нехай навіть у складі України?

3. Чи погодитеся ви на зустріч з Путіним, якщо він запропонує провести цю зустріч на території анексованого Криму?

4. Деякі кандидати в президенти під час першого туру виборчої кампанії говорили, що для встановлення хороших відносин з Росією вони знімуть блокаду з Криму. Якщо ви станете президентом, теж підете на такі кроки?

5. Яка ваша позиція щодо зміни статусу Автономної Республіки Крим на Кримську автономію - тобто, переформатування на територіально-національну автономію, яка була ліквідована радянським режимом після геноциду кримськотатарського народу?

Нагадаємо, 11 квітня кандидати на пост президента Петро Порошенко та Володимир Зеленський посперечались у прямому ефірі телеканалу «1+1» через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.

Олександр Ткаченко, генеральний директор групи «1+1 media», яка належить Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на Порошенка. Він наголосив, що причиною позову стануть звинувачення на адресу каналу та випадок, коли Порошенко «ганебно увірвався в ефір приватної кампанії, користуючись статусом глави держави».