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    Окупанти прийшли з обшуками в мечеть поблизу Севастополя

    • Розсилка
    Окупанти прийшли з обшуками в мечеть поблизу Севастополя

    Зазначається, що на обшуках присутні журналісти телеканалу Росія 1 та і інші російські ЗМІ

    В окупованому РФ Криму силовики прийшли з обшуками в мечеть в селі Штурмове поблизу Севастополя, а також в будинок імама цієї мечеті Рустема Абілєва.

    Про це повідомляє у Facebook правозахисна ініціатива «Кримська солідарність».

    Зазначається, що на обшуках присутні журналісти телеканалу Росія 1 та і інші російські засоби масової інформації.

    Подробиці з’ясовуються.

    Нагадаємо, в окупованому Криму співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня проводили обшуки у щонайменше 25 будинках кримських татар у рамках кримінальних справ проти жителів Криму, підозрюваних в участі в діяльності забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

    Обшуки проходили у селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.

    Більшість громадських активістів, будинки яких у Сімферополі обшукують російські силовики, відвідували українських політв'язнів Кремля та їздили на судові засідання до Ростова-на-Дону. 

    За останніми даними, ФСБ РФ в Криму затримала вже щонайменше 20 осіб.

    Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із масовими незаконними обшуками помешкань та затриманнями кримських татар.

    Як відомо, суд окупантів заарештував 20 кримськотатарських активістів.

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