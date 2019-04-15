Окупанти прийшли з обшуками в мечеть поблизу Севастополя



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Зазначається, що на обшуках присутні журналісти телеканалу Росія 1 та і інші російські ЗМІ

В окупованому РФ Криму силовики прийшли з обшуками в мечеть в селі Штурмове поблизу Севастополя, а також в будинок імама цієї мечеті Рустема Абілєва.

Про це повідомляє у Facebook правозахисна ініціатива «Кримська солідарність».

Зазначається, що на обшуках присутні журналісти телеканалу Росія 1 та і інші російські засоби масової інформації.

Подробиці з’ясовуються.

Нагадаємо, в окупованому Криму співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня проводили обшуки у щонайменше 25 будинках кримських татар у рамках кримінальних справ проти жителів Криму, підозрюваних в участі в діяльності забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

Обшуки проходили у селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.

Більшість громадських активістів, будинки яких у Сімферополі обшукують російські силовики, відвідували українських політв'язнів Кремля та їздили на судові засідання до Ростова-на-Дону.

За останніми даними, ФСБ РФ в Криму затримала вже щонайменше 20 осіб.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із масовими незаконними обшуками помешкань та затриманнями кримських татар.

Як відомо, суд окупантів заарештував 20 кримськотатарських активістів.