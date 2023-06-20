Глава МЗС Бельгії, яка відвідувала Крим, видала візи росіянам

У середу бельгійські депутати зберуться на засідання, щоб обговорити питання можливої відставки міністра

У Бельгії спалахнув скандал навколо міністра закордонних справ країни Аджі Лябіб через візи, видані представникам Ірану та Росії. Її можуть відправити у відставку. Про це повідомляє агентство Reuters.

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Зазначається, що Лябіб схвалила запити на візи для громадян Росії та Ірану, які хотіли взяти участь у «Брюссельському урбаністичному саміті». Він відбувся минулого тижня і зібрав представників понад 300 міст світу, включаючи Київ, Тегеран і російську Казань.

Коли бельгійська громадськість дізналася, що візи отримали представники двох найбільш «підсанкційних» країн світу, спалахнув скандал. Державний секретар з питань зовнішніх відносин і зовнішньої торгівлі бельгійського уряду Паскаль Смет вже подав у відставку з цієї причини.

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Видання The Brussels Times з’ясувало, що серед запрошених росіян виявилася віце-мер Казані Євгенія Лодвигова, яка відкрито підтримує агресивну війну РФ проти України та активно залучена до заходів з мобілізації солдатів до армії агресора на території Республіки Татарстан.

На цьому тлі бельгійська опозиція зажадала відставки глави МЗС Аджи Лябіб.

«Залишається відкритим питання, чому вона погодилася видати ці візи? І чому ім'я Бельгії завжди має бути заплямоване зовнішніми відносинами, які вона не може контролювати?», – заявили в опозиції.

У середу бельгійські депутати зберуться на засідання, щоб обговорити питання можливої відставки міністра.

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Нагадаємо, Лябіб вже не вперше потрапляє в скандал, пов'язаний з Росією. У липні 2022 року вона отримала посаду міністра, після чого відразу ж стало відомо, що рівно за рік до цього, ще будучи журналісткою, Лябіб відвідувала окупований Росією Крим. Причому тоді вона відмовилася назвати його українським.

Згодом урядовиця заявила, що щиро шкодує, що цей візит відбувся за таких обставин. Міністерка зазначила, що завжди захищала суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, а також статус Криму як невід’ємної частини України та запевнила у своїй підтримці та готовності Бельгії сприяти відновленню миру та відбудові України.