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Трагедія на Дніпропетровщині та «бавовна» в Криму: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Трагедія на Дніпропетровщині та «бавовна» в Криму: головне за ніч
У передмісті Дніпра цієї ночі тривала рятувальна операція, люди перебували під завалами
фото: ДСНС

Цієї ночі в Україні лунала масштабна повітряна тривога

Від російської атаки на Дніпропетровщину, здійсненої ввечері 3 червня, постраждали вже 20 осіб, серех яких п’ятеро – діти. Пізніше окупанти знову атакували Україну ракетами та дронами – повітряна тривога оголошувалася в усіх областях. Під час неї на Київщині працювали сили протиповітряної оборони, усі ворожі цілі збито. Крім того, у Кропивницькому лунали вибухи. Водночас в окупованому Криму у Джанкої росіяни нібито збили безпілотник. «Главком» зібрав ці та інші новини ночі проти 4 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

Трагедія в передмісті Дніпра

Увечері 3 червня поблизу Дніпра прогримів вибух. Після цього у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу.

За попередньою інформацією, російські окупанти застосували балістичні ракети. Наразі відомо про 20 постраждалих, серед них п'ятеро – діти.

Стан трьох хлопців 6, 11 та 15 років медики оцінюють як важкий. Дівчата 11 та 17-років перебувають у задовільному стані та лікуватимуться амбулаторно.

Ракетна атака на Україну

У Києві та області в ніч на 4 червня приблизно з 1:50 до 4:30 тривала повітряна тривога. Спочатку небезпека оголошувалася в усіх східних, центральних, південних та північних областях, а згодом почала ширитися й західними. О 2:35 – небезпека охопила всю Україну. РФ атакувала дронами і ракетами.

У Київській області під час повітряної тривоги працювали сили протиповітряної оборони. Усі ворожі цілі було знищено.

Крім того, цієї ночі вибухи пролунали у Кропивницькому Кіровоградської області.

«Бавовна» у Джанкої

У тимчасово окупованому Джанкої у Криму російські сили протиповітряної оборони нібито збили безпілотник. Про це повідомив прессекретар окупаційної влади Криму Олег Крючков у Telegram.

За його словами, унаслідок нібито збиття дрона у декількох приватних будинків пошкоджено скло. На місці працюють усі екстрені служби.

Наразі про постраждалих не повідомлялося.

ЄС висунув ультимутум Сербії та Косову

Європейський союз пообіцяв вдатися до «рішучих заходів», якщо Сербія та Косово не вживатимуть заходи для деескалації конфлікту, а влада Косова не проведе нові вибори в муніципалітетах на півночі. 

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель закликав Косово та Сербію негайно та безумовно вжити заходів для деескалації конфлікту та припинити риторику, що викликає розбіжності. Також він назвав пункти, які влада Косова має виконати, якщо не хоче зіштовхнутися з негативними наслідками.

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