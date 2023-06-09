Кримський блазень Путіна визнав, що Кремль змінить плани у війні проти України

Так званий голова Криму Сергій Аксьонов вирішив прокоментувати плани диктатора Путіна щодо війни в України

Самопроголошений прем'єр-міністр тимчасової російської окупаційної влади в АР Сергій Аксьонов заявив журналістам, що президенту РФ Володимиру Путіну доведеться змінити цілі війни в Україні, оскільки країну не вдалося демілітаризувати, а захід готується прийняти її до ЄС та НАТО.

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«Ситуація змінюється щодня, думаю, що таки цілі будуть так чи інакше скориговані, я особисто не сумніваюся», – сказав Аксьонов в інтерв'ю росЗМІ.

За його словами, Путін повинен буде визначити нові цілі Росії щодо України. Нагадаємо, що перед початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року він зажадав «демілітаризувати» та «денацифікувати» сусідню державу.

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Глава окупованого Криму підкреслив, що «від початку» допускав вступ значної частини України до НАТО та ЄС у разі, якщо Москва не зможе провести її демілітаризацію. «Далі нам з ними взагалі буде важко про щось говорити, щось будувати і все інше», – визнав Аксьонов.

При цьому він відмовився публічно відповісти на запитання про те, де буде прокладено кордони між Україною та Росією. За його словами, це «хворе» питання.

Нагадаємо, російські загарбники намагаються приховати підрив Каховської ГЕС від населення окупованого Криму, тому окупаційна влада півострова занепокоєна можливою панікою серед населення.

«У тимчасово окупованому Криму, зокрема, у Сімферополі, спостерігається тенденція замовчування місцевими ЗМІ факту знищення російськими окупантами Каховської ГЕС та наслідків цієї катастрофи. Відомо, що місцева окупаційна влада занепокоєна можливою панікою серед населення», – йдеться в повідомленні. Зазначимо, що Каховську ГЕС підірвали окупанти. Білий дім заявив, що відповідальність за руйнування Каховської ГЕС несе виключно Росія.

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Загальна оцінка розвідників щодо заходу українських Збройних сил у тимчасово окупований Крим не змінилась, але строки слід корегувати. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Раніше начальник ГУР Кирило Буданов заявляв, що ЗСУ зайдуть до Криму до кінця весни 2023 року, але оскільки весна поточного року вже позаду, то Юсов пояснив, чому не справдилось передбачення очільника розвідки.