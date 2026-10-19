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Через російську атаку у Києві пошкоджена одна зі станцій метро

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Через російську атаку у Києві пошкоджена одна зі станцій метро
Повітряні Сили писали про рух ракет у сторону Києва
фото з відкритих джерел

Інфраструктура поряд зі станцією була пошкоджена уламками

Унаслідок нічної атаки на столицю зазнала пошкоджень одна зі станцій метрополітену, розташована на лівому березі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає «Главком».

За словами Кличка, падіння уламків ворожих цілей спричинило руйнування інфраструктури поряд зі станцією.

Зокрема, через влучання уламків стався розрив контактного та ходового рельсів. На місці події працюють відповідні служби для ліквідації наслідків та оцінки обсягу відновлювальних робіт.

Як відомо, вночі 15 жовтня частина споживачів у Києві та Київській області залишилася без електроенергії після чергової російської атаки на енергетичний об’єкт.

Російський удар пошкодив об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Через це в окремих районах столиці та Київщини виникли перебої з електропостачанням.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня Росія завдала балістичного удару по Києву – уражено ТЕЦ-4 і житловий будинок, є загиблі та постраждалі.

Під ранок ворог вдарив по столиці вдруге – два масованих балістичних удари за одну ніч. Росія атакувала енергетичну інфраструктуру – на лівому березі Києва після вибухів зникло світло. 

До слова, у ніч проти 14 жовтня російська терористична армія вдарила по залізниці на Харківщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Тернопільщині. 

Зокрема, російська терористична армія атакувала чотири райони Дніпропетровщини. Унаслідок чого загинуло двоє людей.

Теги: метро Віталій Кличко вибух укриття Київ

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