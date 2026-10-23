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Ексміністр екології Костенко: у російських дронах є елементи «брудної бомби»

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Ексміністр екології Костенко: у російських дронах є елементи «брудної бомби»
Ексміністр охорони навколишнього природного середовища України Юрій Костенко заявив про можливу наявність радіоактивних компонентів у російських дронах і ракетах
Фото: YouTube-канал «ДУМАЙ»

За словами колишнього урядовця, після падіння російських боєприпасів радіаційний фон нібито може зростати у десятки разів

Колишній міністр охорони навколишнього природного середовища України Юрій Костенко заявив, що російські ударні безпілотники та ракети нібито містять елементи, характерні для так званої «брудної бомби». За його словами, після падіння таких боєприпасів радіаційний фон може суттєво підвищуватися. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю ексміністра.

«До речі, в їхніх «Геранях» є вже елементи того, що називається «брудна бомба». Наприклад, це в шахедах, які збиваються, і в їхніх ракетах. Де вони падають, то радіаційний фон збільшується в 40–80 разів», – стверджує Костенко.

Ексміністр пояснив, що «брудною бомбою» називають пристрій, який використовує звичайний вибух для розповсюдження радіоактивних матеріалів на значній території.

Водночас Костенко не навів у розмові результатів вимірювань, конкретних місць падіння боєприпасів або лабораторних досліджень, які підтверджували б його твердження щодо російських дронів і ракет.

Окремо ексміністр прокоментував заяви російської пропаганди про нібито створення Україною «брудної бомби». Він назвав такі звинувачення інформаційною кампанією Кремля, спрямованою на залякування західних партнерів.

«Це традиційна російська фейкова пропаганда для того, щоб налякати Захід, що Україна щось там робить і це є загроза не тільки для Росії, але й для України, тому що радіоактивне забруднення розповсюджується, куди вітер подме», – зазначив він.

Нагадаємо, у червні 2025 року президент РФ Володимир Путін знову звинуватив Україну в можливому застосуванні «брудної бомби» та пригрозив жорсткою відповіддю. Жодних доказів підготовки такого нападу російська сторона не надала.

Раніше Україна запрошувала експертів Міжнародного агентства з атомної енергії перевірити об'єкти, які Москва безпідставно називала місцями виготовлення «брудної бомби». За результатами перевірок МАГАТЕ не виявило ознак незаявленої ядерної діяльності на перевірених об'єктах.

Варто зазначити, що 5 жовтня 2026 року Юрій Костенко опублікував на «Главкомі» авторську колонку, присвячену обставинам втрати Україною ядерного арсеналу. У ній він розкритикував рішення про роззброєння та пояснив роль Верховної Ради в цьому процесі.

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Теги: вибух пропаганда путін МАГАТЕ

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Ексміністр екології Костенко: у російських дронах є елементи «брудної бомби»
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