Лекція з історії замість миру: як Путін говорив із лідерами Європи

FT: питання негайного припинення вогню, якого домагається Україна, під час дзвінка майже не порушували

Президент Фінляндії Александер Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере хотіли обговорити з Володимиром Путіним перспективи завершення війни, але російський диктатор присвятив більшу частину 90-хвилинної розмови історії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Що розповіли джерела FT

За даними трьох співрозмовників видання, обізнаних із розмовою, російський лідер витратив більшу частину часу на екскурс у середньовічну історію слов'ян і на те, що Кремль називає «першопричинами конфлікту». Дзвінок планували завершити менш ніж за півгодини. Як розповів Стере норвезькому мовнику NRK, на розмову відвели 20 хвилин, а тривала вона 90.

Європейські лідери, за словами одного з джерел, вирішили не перебивати Путіна, щоб зрозуміти, наскільки він налаштований на справжній діалог. Журналіст FT Крістофер Міллер зазначив, що ця розмова показує, з якими труднощами стикається Європа в намаганнях відстояти свою позицію на майбутніх мирних переговорах із Росією.

Що кажуть Стубб і Стере

Стубб назвав розмову «відвертою та змістовною» й наголосив, що завершення війни потребує прямих переговорів. Стере розповів NRK про «велику відстань у позиціях», а також про те, що сторони обговорили безпеку в Балтійському та Північному регіонах. Обидва лідери, за даними Reuters, наголосили на важливості деескалації та підтвердили підтримку України.

Після розмови з Путіним Стубб і Стере зв'язалися із Зеленським. Український президент повідомив, що партнери наголосили на необхідності реальних кроків Росії для деескалації, зокрема припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Це був перший прямий контакт Путіна з лідерами європейських держав такого рівня від розмови з Еммануелем Макроном улітку 2025 року.

Позиція Кремля

За даними Reuters, джерело, близьке до Кремля, повідомило, що Путін вітав участь Європи, але наполягав на завершенні війни «з урахуванням реалій на місцях», тобто без поступок щодо Донбасу. Кремль, за інформацією агентства, не виявив ознак м'якшання позиції. Як повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков, російський лідер також запропонував Зеленському приїхати до Москви на переговори.

Історичні екскурси Путіна

Це не перший випадок, коли російський лідер підміняє переговори історією. Під час серпневого саміту 2025 року з Дональдом Трампом на Алясці Путін, за даними FT, довго розповідав про князів Рюрика та Ярослава Мудрого і гетьмана Богдана Хмельницького. 22 жовтня він знову зробив заяву про окуповані території України.

Реакція Данії

Ініціатива викликала критику. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен розкритикувала скандинавських лідерів і висловила сумнів, що Москва хоче миру. Стубб, своєю чергою, заявив, що про дзвінок проконсультувалися з усіма західними союзниками.

Нагадаємо, 27 жовтня лідери Фінляндії та Норвегії провели переговори з Путіним за погодженням з Україною.