Росія вдарила по житловому будинку у Запоріжжі

Внаслідок атаки є постраждалі

Вночі 17 жовтня російські терористи атакували Запоріжжя. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, передає «Главком».

«Ворог вдарив по житловій забудові. Попередньо, є двоє поранених», – написав Семікін.

фото: Запорізька ОВА

Співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров повідомив, що постраждалим надають медичну допомогу:

«Ворог атакував Запоріжжя. Пошкоджено будинки. Попередньо, двоє постраждалих. Їм надають медичну допомогу».

фото: Запорізька ОВА

Як відомо, ввечері 15 жовтня російські війська атакували приватне підприємство в Запоріжжі, там виникла пожежа.

«Запоріжжя знову під ворожим ударом. Є влучання по приватному підприємству, там виникла пожежа», – написав виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

За його словами, за попередньою інформацією, поранених немає. У повідомленні не вказано ні назви та виду діяльності підприємства, ні масштабу пожежі, ні обсягу пошкоджень.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 14 жовтня завдали ударів по приватному сектору Запоріжжя. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки у Вознесенівському районі, є постраждалі. Одного з поранених рятувальники витягли з-під завалів. Наразі чоловік перебуває у тяжкому стані під наглядом лікарів. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Про російський удар по житловому сектору обласного центру стало відомо о 12:43. Згодом Федоров уточнив, що внаслідок атаки постраждали одразу кілька вулиць приватної забудови у Вознесенівському районі Запоріжжя.