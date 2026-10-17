Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія вдарила по житловому будинку у Запоріжжі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія вдарила по житловому будинку у Запоріжжі
Пошкоджений будинок внаслідок російської атаки
фото: Запорізька ОВА

Внаслідок атаки є постраждалі

Вночі 17 жовтня російські терористи атакували Запоріжжя. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, передає «Главком».

«Ворог вдарив по житловій забудові. Попередньо, є двоє поранених», – написав Семікін.

Росія вдарила по житловому будинку у Запоріжжі фото 1
фото: Запорізька ОВА

Співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров повідомив, що постраждалим надають медичну допомогу:

«Ворог атакував Запоріжжя. Пошкоджено будинки. Попередньо, двоє постраждалих. Їм надають медичну допомогу».

Росія вдарила по житловому будинку у Запоріжжі фото 2
фото: Запорізька ОВА

Як відомо, ввечері 15 жовтня російські війська атакували приватне підприємство в Запоріжжі, там виникла пожежа. 

«Запоріжжя знову під ворожим ударом. Є влучання по приватному підприємству, там виникла пожежа», – написав виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

За його словами, за попередньою інформацією, поранених немає. У повідомленні не вказано ні назви та виду діяльності підприємства, ні масштабу пожежі, ні обсягу пошкоджень. 

Нагадаємо, російські окупаційні війська 14 жовтня завдали ударів по приватному сектору Запоріжжя. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки у Вознесенівському районі, є постраждалі. Одного з поранених рятувальники витягли з-під завалів. Наразі чоловік перебуває у тяжкому стані під наглядом лікарів. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Про російський удар по житловому сектору обласного центру стало відомо о 12:43. Згодом Федоров уточнив, що внаслідок атаки постраждали одразу кілька вулиць приватної забудови у Вознесенівському районі Запоріжжя.

Теги: вибух Іван Федоров Запоріжжя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракетна атака на Україну, Трамп анонсував розмову з Путіним: головне за ніч 7 жовтня
Ракетна атака на Україну, Трамп анонсував розмову з Путіним: головне за ніч 7 жовтня
7 жовтня, 05:30
Москва та область потрапили під атаку БпЛА
Москву та область атакували безпілотники: уражено нафтобазу
6 жовтня, 03:59
Підземний дитячий садок «Каштан» у Запоріжжі
У Запоріжжі відкрили підземний дитсадок: як він працюватиме
3 жовтня, 22:44
Київ під ударом балістики
Росія атакує Київ: зафіксовано влучання в навчальний заклад та пожежу (оновлено)
29 вересня, 02:05
Удар по Києву, вибухи в окупованому Луганську та Росії: головне за ніч 25 вересня
Удар по Києву, вибухи в окупованому Луганську та Росії: головне за ніч 25 вересня
25 вересня, 05:46
У мережі пишуть, що це іскандер, який не здетонував, лежить в одному із дворів Києва
Росія вдарила по Києву: уламки ракети впали біля пологового, є постраждалі (оновлено)
24 вересня, 03:10
Причина вибуху наразі не встановлена
У буферній зоні між КНДР і Південною Кореєю стався вибух: поранено військових
21 вересня, 13:49
Росія вдарила по Запоріжжю, Сумах і Київщині – є загибла й поранені: головне за ніч 21 вересня
Росія вдарила по Запоріжжю, Сумах і Київщині – є загибла й поранені: головне за ніч 21 вересня
21 вересня, 05:50
Масована атака на РФ, загибель матері й двох дітей на Київщині: головне за ніч 20 вересня
Масована атака на РФ, загибель матері й двох дітей на Київщині: головне за ніч 20 вересня
20 вересня, 05:55

Події в Україні

Військовий-зв’язківець пояснив, чим ЗСУ можуть замінити Starlink
Військовий-зв’язківець пояснив, чим ЗСУ можуть замінити Starlink
Росія вдарила по житловому будинку у Запоріжжі
Росія вдарила по житловому будинку у Запоріжжі
Росія вдарила по Харкову: є постраждалі
Росія вдарила по Харкову: є постраждалі
Reuters: «Нафтогаз» накопичив рекордний за шість років обсяг газу попри російські атаки
Reuters: «Нафтогаз» накопичив рекордний за шість років обсяг газу попри російські атаки
Флеш заявив, що Україна веде переговори зі США щодо скасування обмеження Starlink
Флеш заявив, що Україна веде переговори зі США щодо скасування обмеження Starlink
Росія атакувала Тернопільщину: пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури
Росія атакувала Тернопільщину: пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2026
87K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
79K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
Вчора, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
Вчора, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
Вчора, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
15 жовтня, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
15 жовтня, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
15 жовтня, 13:19

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua