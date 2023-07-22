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В окупованому Маріуполі знищено склад боєприпасів окупантів – Андрющенко

Діана Гасюк
glavcom.ua
В окупованому Маріуполі знищено склад боєприпасів окупантів – Андрющенко
Партизани знищили склад боєприпасів росіян у Маріуполі
фото: Telegram

Маріупольський опір повідомив про знищення оперативного складу з боєкомплектом окупантів у Приморському районі Маріуполя

Українські партизани знищили склад боєприпасів російських військ у тимчасово окупованому Маріуполі. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Маріупольский Спротив повідомляє про знищення оперативного складу з БК окупантів в Приморському районі Маріуполя в районі Черемушек шляхом», – написав радник мера.

Раніше повідомлялося, що протягом 20 липня на Таврійському напрямку українські захисники знешкодили понад дві роти окупантів і 15 одиниць військової техніки. Зокрема, за добу артилерійські підрозділи виконали 1312 вогневих завдання.

Також українські захисники локалізували «великий наступ» російських військових на лінії Куп'янськ-Лиман, вони більше не можуть відновити ініціативу. 

До слова, на Лимано-Куп’янському напрямку, де точаться запеклі бої,  діє вороже угруповання чисельністю понад 100 тис. особового складу, більш ніж 900 танків та 370 реактивних систем залпового вогню. Приблизно такі сили СРСР задіяв під час війни в Афганістані. 

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Теги: Маріуполь авіація Генштаб ворог наступ партизани

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