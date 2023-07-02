Найгарячіший напрямок фронту: ворог запекло штурмує Авдіївку та Мар’їнку

Тільки у районі Мар'їнки відбулося 15 штурмів за добу

Штурми було відбито, втрат позицій не допущено

Авдіївський напрямок наразі є «найгарячішим» на фронті, там точаться найінтенсивніші бої, розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

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«Противник продовжує штурмові дії з завданням заволодіти Мар’їнкою та захоплення Авдіївки. Штурми було відбито, втрат позицій не допущено. Тільки у районі Мар'їнки відбулося 15 штурмів. За минулу добу противник здійснив 10 ударів дронами-камікадзе, здебільшого використовував БПЛА типу квадро. Найбільше дошкуляв у районі Авдіївки. Окрім того, тут під час однієї з атак для її підтримки ворог використав літак. Було обстріляно 10 навколишніх населених пунктів», – сказав Шершень.

За його словами, на Мелітопольському напрямку армія РФ «продовжує зосереджувати свої головні зусилля на недопущенні просування українських ударних підрозділів – тут в одній зі смуг оборони ворог отримав підсилення у вигляді артилерійської батареї 2С7 «Піон».

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На Бердянському напрямку російські військові намагаються утримати рубежі та проводять певні контратаки, уточнив Шершень.

«Тривають важкі бої, наші ударні підрозділи мають певне просування, закріплюються на досягнутому, проводять розмінування, триває аеророзвідка місцевості та завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника», – додав речник.

Водночас він зазначив, що «поки що не час оголошувати, скільки метрів чи кілометрів відвоювала Україна, таку інформацію оприлюднять, коли це буде доречно».

«Узагальнюючи, минулої доби у зоні дії відповідальності угруповання «Таврія» відбулося 19 бойових зіткнень, поміж тим, застосовуючи танки та реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог здійснив 562 обстріли наших позицій», – додав Шершень.

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Нагадаємо, ЗСУ знищили польовий склад боєприпасів разом із окупантами.

Раніше стало відомо, що Сили оборони України просунулися на Бахмутському напрямку. За добу тут сталося 23 бойових зіткнення.

Також в оперативному командуванні «Південь» підтвердили, що в районі Антонівського мосту в Херсонській області тривають бої, але просять дотримуватися інформаційної тиші.

До слова, триває 494-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив майже 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.