Ситуація змінюється стрімко. Міноборони повідомило про загострення на Бахмутському напрямку
На південному фланзі в районі Кліщіївки, українські війська з боями, але просуваються
На Бахмутському напрямку обстановка знову загострилась. Ворог намагався наступати, але безуспішно. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
«Триває двобій за перехоплення ініціативи. Сьогодні і ворог намагався наступати на цьому напрямку, але безуспішно. І наші сили оборони – мали певний успіх», – повідомила вона.
Маляр підкреслила, що ситуація на Бахмутовському напрямку змінюється дуже стрімко. «Контроль над одними і тими ж позиціями може двічі за добу втрачатись та відновлюватись. Ворог активно реагує на всі наші дії та створює на загрозливих напрямках по три лінії оборони», – додала заступниця міністра.
За її словами, на південному фланзі в районі Кліщіївки, українські війська з боями, але просуваються. Натомість на північному фланзі тривають бої.
Крім того, Маляр додала, що в Бахмуті також неспокійно. «Ворог у місті постійно веде вогонь, намагається зірвати нашу логістику та завдати нам максимальних втрат. Водночас наші оборонці не дають ворогу пересуватись по місту та вражають вогнем позиції ворога», – заявила вона.
Як повідомлялося, російські загарбники розмістили близько 180 тис. своїх бойовиків у зоні відповідальності східного угруповання військ ЗСУ. Лише на Бахмутському напрямку перебуває приблизно 50 тис. окупантів.
Триває 495-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши три зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та 20 іранських ударних БпЛА типу Shahed по цивільних інфраструктурних об’єктах у Сумській, Донецькій та Запорізькій областях.
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