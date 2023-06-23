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Трагедія біля укриття: Зеленський анонсував кадрові рішення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Трагедія біля укриття: Зеленський анонсував кадрові рішення
Володимир Зеленський: «Особливо цинічна та ганебна ситуація в тих містах, які мають значний фінансовий ресурс»
фото: скріншот відео

Глава держави зазначив, що висновки перевірки укриттів невтішні майже по всій країні

Сьогодні, 23 червня, на засіданні Ради національної безпеки і оборони України була розглянута ситуація з укриттями по всій території країни. Висновки перевірки укриттів невтішні, тому очікуються кадрові рішення. Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

«Сьогодні розглянули ситуацію з укриттями в областях, районах та містах, які ворог тероризує найбільш інтенсивно», – заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що висновки перевірки укриттів невтішні майже по всій країні.  «Особливо цинічна та ганебна ситуація в тих містах, які мають значний фінансовий ресурс, але, на жаль, інші пріоритети. Кадрові рішення будуть», – заявив він.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня  в результаті ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули, серед загиблих одна дитина. Також десять осіб травмовано, з них одна дитина. Люди загинули через те, що не змогли потрапити у зачинене укриття. 

Читайте також: Засідання РНБО: Зеленський анонсував важливі теми
Теги: Київ укриття Володимир Зеленський президент ворог дитина

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