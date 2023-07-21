Таврійський напрямок: ЗСУ знищили більше двох рот противника

На Таврійському напрямку українські захисники мають успіхи, за добу артилерійські підрозділи виконали 1312 вогневих завдання

Протягом 20 липня на Таврійському напрямку наші захисники знешкодили понад дві роти окупантів і 15 одиниць військової техніки. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram.

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За його словами, на Таврійському напрямку українські захисники мають успіхи. Зокрема, за добу артилерійські підрозділи виконали 1312 вогневих завдання.

«Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1312 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот. Знищено 15 одиниць військової техніки противника», – написав він.

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Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот. Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога і 15 одиниць російської військової техніки. Тарнавський уточнив, що серед знищеної техніки зокрема ББМ (бойові броньовані машини), гаубиця, 2А65 «Мста-Б», гаубиця 2С19 «Мста-С», БПЛА «Орлан-10», протитанкова гармата МТ-12 «Рапіра», РЕБ «Борисоглібськ», автомобільна техніка.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Сторони обговорили контрнаступ Збройних сил України.

До слова, Велика Британія передала Україні на 184 тисячі артилерійських снарядів більше, ніж планувала рік тому. Очільник британського відомства зазначив, що Велика Британія «надала значну кількість військового обладнання, боєприпасів і нелетальної допомоги», оскільки Збройні сили України захищають свою територію і прагнуть вигнати російських загарбників.