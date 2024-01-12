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В окупованому Севастополі пролунали вибухи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупованому Севастополі пролунали вибухи
фото ілюстративне

Місцеві мешканці припускають, що вибухи відбулися у Козачій бухті

Сьогодні, 12 січня, у тимчасово окупованому Севастополі, що в Криму пролунали вибухи. Про це пише телеграм-канал «Кримский вітер», пише УНН. 

«У Севастополі знову щось бахає, повідомляють наші підписники. На молу чи в Козачій бухті?» – ідеться у повідомленні.

Також сьогодні  після 6-ї години ранку в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області прогриміли гучні вибухи. Вибухи прогриміли в Лівобережному районі Маріуполя.

Раніше повідомлялося,  що російські загарбники «пакують речі»  для переведення логістики і інфраструктури на іншу базу у Новоросійськ із тимчасово окупованого Криму.

Триває 688-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнень.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по двох районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та склад боєприпасів противника.

Теги: Крим вибух

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