Окупанти поскаржилися на масовану атаку безпілотників на Крим

Вибухи лунали в Севастополі та Джанкої

Міноборони РФ повідомило про начебто збиття над Кримом 26 безпілотників

Увечері 15 грудня в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Так званий «губернатор» Севастополя Михайло Розважаєв та Міноборони РФ повідомили про роботу ППО по безпілотниках.

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Кореспондент «Крим.Реалії» повідомив, що у центральній частині Севастополя було чутно кілька пусків реактивних бомбометів, після того у місті пролунав гучний вибух із району входу в головну бухту Севастополя. Крім того, місцеві пабліки писали про два вибухи в Джанкої.

Розважаєв написав, що російська ППО в Севастополі начебто збила один безпілотник. За його словами, пошкоджень інфраструктури не зафіксовано.

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Міноборони РФ повідомило, що російська ППО за 2 години начебто збила над Кримським півостровом 26 українських літальних апаратів.

Нагадаємо, у тимчасово захопленому Генічеську на Херсонщині ввечері 15 грудня пролунали потужні вибухи. Глава окупаційної адміністрації Володимир Сальдо заявив про масовану ракетну атаку на місто.

Увечері 15 грудня у тимчасово окупованому Донецьку прогриміла серія вибухів, унаслідок яких загорілася нафтобаза.