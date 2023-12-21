Умєров повідомив, коли буде звільнено Крим

Умєров наголосив, що не має жодних сумнівів у перемозі України

«Я впевнений на 100 відсотків»

Глава Міноборони України Рустем Умєров заявив в інтерв’ю німецькому виданню Bild, що Крим може бути звільнено вже наступного року.

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У статті йдеться, що міністр «сповнений оптимізму», незважаючи на продовження війни. Він висловив переконання в тому, що Крим, який було анексовано РФ у 2014 році, наступного року буде звільнено.

«Я впевнений на 100 відсотків. Це наша стратегічна мета», – підкреслив очільник Міноборони.

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Рустем Умєров зазначив, що режим Путіна засуджується всім цивілізованим світом і додав, що «немає жодних сумнівів» у тому, що Україна переможе.

До слова, міністр оборони України Рустем Умєров планує призвати на службу до ЗСУ чоловіків призивного віку, які виїхали до Німеччини та інших країн. Він висловив намір зобов’язати з'явитися до призовних пунктів ЗСУ українців призовного віку від 25 до 60 років. Умєров також дав зрозуміти, що у випадку невиконання вимоги на військовозобов’язаних чекатимуть санкції, проте які саме, не уточнив.

Нагадаємо, екскомандувач збройних сил США Бен Ходжес пояснив, чому не здійснився його прогноз про те, що українські військові зайдуть до Криму влітку 2023 року. Мовляв, вірив, що союзники активніше допомагатимуть Україні.