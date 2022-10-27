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В окупованому Шахтарську знову «бавовна» (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В окупованому Шахтарську знову «бавовна» (фото, відео)
У небо підіймається густий чорний дим
скрін з відео

Місцеві повідомляють, що знову горять цистерни з паливом

В тимчасово окупованому Шахтарську на Донеччині знову щось горить. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що знову горять цистерни з паливом та скаржаться на атаку ЗСУ.

На відео, які публікують місцеві, видно, як у небо підіймається густий чорний дим.

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В окупованому Шахтарську знову «бавовна» (фото, відео) фото 2

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Нагадаємо, вчора повідомлялося, що у тимчасово окупованому Шахтарську на Донеччині сталася пожежа на нафтобазі. Також за інформацією місцевих пабліків, горіли цистерни з паливом, які напередодні окупанти доставили на територію нафтобази. Шахтарськ знаходиться за 50 кілометрів на схід від Донецька. 

Сьогодні стало відомо, що внаслідок атаки знищено 12 російських залізничних цистерн з пальним.

14 жовтня «бавовна» сталася в тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі. Тоді в районі аеродрому прогриміли чотири вибухи та було чутно детонацію.

До слова, триває 246-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема, на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Іванград, Соледар, Майорськ, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

Теги: Донеччина війна росія окупанти Україна

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