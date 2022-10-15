Чотири вибухи й детонація: на військовій базі росіян у Мелітополі сталася «бавовна»

Вибухи у Мелітополі сталися в районі аеропорту, де базуються рашисти

Російські військові на території тимчасово захопленого Мелітополя намагаються закріпитися дедалі більше. Втім, українські сили перешкоджають їм у цьому.

Мер міста Іван Федоров повідомив, що 14 жовтня в районі захопленого окупантами аеродрому пролунали одразу чотири вибухи.

Федоров наголосив, що це може свідчити про ліквідацію ворога нашими військовими.

«Просмажування росіян у Мелітополі триває. Вчора ввечері було гучно в районі аеродрому: чотири потужні вибухи з подальшою детонацією», – заявив він.

За його словами, все свідчить про те, що це була чергова військова база ворога. Окупанти безрезультатно намагалися її відновити, але вона вкотре зазнала втрат.

Федоров зауважив, що після низки вибухів російські військові почали вивозити звідти ліквідовану техніку.

Нагадаємо, 3 вересня на захопленому окупантами аеродромі Мелітополя прозвучало п'ять гучних вибухів. Тоді Федоров заявляв, що раніше окупанти намагалися звести туди свою техніку.

Також склади рашистів у місті горіли 16 вересня. Стався вибух у місті й 12 жовтня.

Відомо, що російські окупанти викрали понад 700 жителів Мелітополя. Людей схиляють до «співпраці» тортурами та катуванням.