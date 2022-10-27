«Бавовна» в Шахтарську: рашисти втратили 12 цистерн із паливом (відео)

Внаслідок атаки також пошкоджено вантажні вагони, в яких рашисти перевозили щось на потреби фронту

У тимчасово окупованому російськими загарбниками Шахтарську на Донеччині знищено 12 російських залізничних цистерн з пальним. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Наслідки бавовняного паління на залізниці. Як можна побачити, не лише 12 залізничних цистерн з паливом в мінус. Ще ретельно приховані вантажні вагони, в яких перевозили щось на потреби фронту. Впевнений мінус в окупантів, плюс в нас», – йдеться в повідомленні.

Вчора повідомлялося, що у тимчасово окупованому Шахтарську на Донеччині сталася пожежа на нафтобазі. Також за інформацією місцевих пабліків, горіли цистерни з паливом, які напередодні окупанти доставили на територію нафтобази. Шахтарськ знаходиться за 50 кілометрів на схід від Донецька.

Нагадаємо, 14 жовтня «бавовна» сталася в тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі. Тоді в районі аеродрому прогриміли чотири вибухи та було чутно детонацію.

До слова, триває 246-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема, на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Іванград, Соледар, Майорськ, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.