У тимчасово окупованому Шахтарську спалахнула пожежа на нафтобазі (відео)

В окупованому Шахтарську спалахнула пожежа на нафтобазі

За інформацією місцевих пабліків, горять цистерни з паливом окупантів

У тимчасово окупованому Шахтарську на Донеччині сталася пожежа на нафтобазі. Про це повідомив журналіст Денис Казанцев.

«В окупованому Шахтарську Донецької області у рамках кроку доброї волі демілітаризувалася місцева нафтобаза», – написав Казанцев.

Також за інформацією місцевих пабліків, горять цистерни з паливом, які напередодні окупанти доставили на територію нафтобази.

Як заявила окупаційна влада, по місцевій нафтобазі було завдано удару. Шахтарськ знаходиться за 50 кілометрів на схід від Донецька.

Нагадаємо, 26 жовтня у російському місті Санкт-Петербург сталася масштабна пожежа на складі, яка спочатку охопила 6 тисяч квадратних метрів.

Також, 25 жовтня на околицях окупованого Луганська сталася пожежа на одній із шахт. Спалахнула шахта «Луганська 1» у Ювілейному. Причому, за повідомленнями місцевих жителів, з боку шахти чути звуки вибухів.