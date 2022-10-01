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В окупованому Таврійську горить хімзавод – соцмережі

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
В окупованому Таврійську горить хімзавод – соцмережі
У Таврійську пролунав вибух 
фото з соцмереж

У Каховському районі місцеві повідомляють про сильну пожежу  

У тимчасово окупованому Таврійську Каховського району Херсонщини вранці 1 жовтня пролунав вибух. Над містом здіймається дим і чути детонацію. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Як повідомляють місцеві жителі, імовірно, удар прийшовся по складу окупантів на хімзаводі. Зараз там сильна пожежа та чутна детонація.

В окупованому Таврійську горить хімзавод – соцмережі фото 1
В окупованому Таврійську горить хімзавод – соцмережі фото 2

Офіційних підтверджень щодо знищення складу ворога поки немає. 

Нагадаємо, в окупованому у Таврійському на Херсонщині 30 серпня пролунали потужні вибухи. У мережі розмістили відео, на якому зафіксовано звуки, схожі на детонацію на складі боєприпасів.

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Теги: пожежа вибух Херсонщина Telegram

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