В окупованому Таврійську горить хімзавод – соцмережі

У Каховському районі місцеві повідомляють про сильну пожежу

У тимчасово окупованому Таврійську Каховського району Херсонщини вранці 1 жовтня пролунав вибух. Над містом здіймається дим і чути детонацію. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Як повідомляють місцеві жителі, імовірно, удар прийшовся по складу окупантів на хімзаводі. Зараз там сильна пожежа та чутна детонація.

Офіційних підтверджень щодо знищення складу ворога поки немає.

Нагадаємо, в окупованому у Таврійському на Херсонщині 30 серпня пролунали потужні вибухи. У мережі розмістили відео, на якому зафіксовано звуки, схожі на детонацію на складі боєприпасів.