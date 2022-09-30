Ворог ще більше посилив фільтраційні заходи на Херсонщині

Жителів Херсонщини українська влада закликає бути максимально обережними

На тимчасово окупованій частині Херсонщини російські загарбники ще більше посилили фільтраційні заходи – затримують волонтерів та тих, кого підозрюють у поширенні листівок, а також фермерів, котрі відмовляються від співпраці. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

«Останні два тижні окупанти посилили фільтраційні заходи щодо патріотично налаштованого населення Херсонщини. Затримують волонтерів гуманітарних центрів, які продовжували працювати в тому об'ємі, який був можливий у цих умовах», – йдеться в повідомленні.

Окупанти також затримують людей, яких вони підозрюють у нанесенні патріотичних написів та розклеюванні листівок, а також фермерів, які досі відмовлялися перереєструвати свій бізнес на «юрисдикцію» орків.

Жителів Херсонщини українська влада закликає бути максимально обережними, щоб зберегти життя та здоров’я.

Нагадаємо, у тимчасово захоплених частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з 23 до 27 вересня тривали псевдореферендуми про приєднання до складу Росії. Ці «референдуми» пройшли під контролем російських військових. Жителі захоплених територій та місцева влада розповідали, що озброєні групи окупантів ходили із бюлетенями по домівках, погрожували, коли люди не хотіли відчиняти двері, та відмічали, хто голосує проти.

Зазначимо, що зараз президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступає у Кремлі зі зверненням до росіян щодо анексії окупованих територій України.