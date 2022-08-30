В окупованому Таврійську потужні вибухи

Місцеві мешканці припускають, що вибух міг статись неподалік від вокзалу станції «Каховка»

«Бавовна» сталась у двох точках

В окупованому у Таврійському на Херсонщині сьогодні, 30 серпня, пролунали потужні вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали .

Повідомляється, що «бавовна» сталась у двох точках.

Дописи про надзвичайну ситуацію у Таврійську з'явились після 17 години. У небо над місто піднялась об'ємна хмара темно-сірого диму. У мережі розмістили відео, на якому зафіксовано звуки, схожі на детонацію на складі БК.

Крім того місцеві мешканці припускають, що вибух міг статись неподалік від вокзалу станції «Каховка».

Зазначимо – Таврійське розташовано впритул до Нової Каховки на лівому березі Дніпра. Від ймовірного місця вибуху до позицій ЗСУ – біля 50 км.

Нагадаємо, на Херсонщині у Новій Каховці не припиняють працювати сирени. Мешканці перебувають у сховищах, а також оголошено евакуацію з робочих місць.