В окупованому Таврійську потужні вибухи
«Бавовна» сталась у двох точках
В окупованому у Таврійському на Херсонщині сьогодні, 30 серпня, пролунали потужні вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали .
Повідомляється, що «бавовна» сталась у двох точках.
Дописи про надзвичайну ситуацію у Таврійську з'явились після 17 години. У небо над місто піднялась об'ємна хмара темно-сірого диму. У мережі розмістили відео, на якому зафіксовано звуки, схожі на детонацію на складі БК.
Крім того місцеві мешканці припускають, що вибух міг статись неподалік від вокзалу станції «Каховка».
Зазначимо – Таврійське розташовано впритул до Нової Каховки на лівому березі Дніпра. Від ймовірного місця вибуху до позицій ЗСУ – біля 50 км.
Нагадаємо, на Херсонщині у Новій Каховці не припиняють працювати сирени. Мешканці перебувають у сховищах, а також оголошено евакуацію з робочих місць.
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