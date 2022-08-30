Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованому Таврійську потужні вибухи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупованому Таврійську потужні вибухи
Місцеві мешканці припускають, що вибух міг статись неподалік від вокзалу станції «Каховка»
фото: соцмережі

«Бавовна» сталась у двох точках

В окупованому у Таврійському на Херсонщині сьогодні, 30 серпня, пролунали потужні вибухи. Про це повідомляють  місцеві Telegram-канали .

Повідомляється, що «бавовна» сталась у двох точках.

Дописи про надзвичайну ситуацію у Таврійську з'явились після 17 години. У небо над місто піднялась об'ємна хмара темно-сірого диму. У мережі розмістили відео, на якому зафіксовано звуки, схожі на детонацію на складі БК.

Крім того місцеві мешканці припускають, що вибух міг статись неподалік від вокзалу станції «Каховка».

Зазначимо – Таврійське розташовано впритул до Нової Каховки на лівому березі Дніпра. Від ймовірного місця вибуху до позицій ЗСУ – біля 50 км.

Нагадаємо, на Херсонщині у Новій Каховці не припиняють працювати сирени. Мешканці перебувають у сховищах, а також оголошено евакуацію з робочих місць.

Читайте також: Контрнаступ на Херсон. ЗСУ знищили базу росіян на винзаводі
Теги: війна Херсонщина вибух окупація

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку залишається стабільно напруженою
Херсонщина: ЗСУ «демілітаризували» ворожий склад боєприпасів
12 серпня, 13:59
Росія вже почала реалізовувати план щодо перепідключення ЗАЕС до російської енергосистеми
Херсонщина: почали падати високовольтні стовпи, що ведуть від ЗАЕС до Криму
11 серпня, 11:19
Місцева влада рекомендує виїхати з Кочубеївської громади хоча б на тиждень
Херсонщина: влада просить жителів деокупованої громади евакуюватись
5 серпня, 15:43

Події в Україні

В окупованому Таврійську потужні вибухи
В окупованому Таврійську потужні вибухи
Живий щит: рашисти не випускають херсонців з області
Живий щит: рашисти не випускають херсонців з області
Контрнаступ на Херсон. ЗСУ знищили базу росіян на винзаводі
Контрнаступ на Херсон. ЗСУ знищили базу росіян на винзаводі
Обшуки у посадовців Запоріжжя: що розслідують правоохоронці
Обшуки у посадовців Запоріжжя: що розслідують правоохоронці
Данілов назвав п'ять відмінностей між Україною та РФ
Данілов назвав п'ять відмінностей між Україною та РФ
Окупанти перегруповують підрозділи на Донецькому напрямку, – Генштаб
Окупанти перегруповують підрозділи на Донецькому напрямку, – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Сірий та сумний. Новий вихід Путіна на публіку насторожив росіян
102K
«Дратує». Екснардеп Парасюк розповів, чому не треба жартувати про звільнення півдня
54K
У даху будівлі Запорізької АЕС з’явилися пробоїни (супутникові знімки)
37K
Уроки Кримської війни: американський історик пояснив, чому армія Путіна приречена
26K
Окупанти пішли в наступ на Херсонщині і були розбиті – Генштаб
25K
ЗСУ відрізали окупантів від постачання озброєння з Криму

Новини

Нове обличчя війни. Росіяни знайшли ще одну бабусю для пропаганди (відео)
Сьогодні, 14:09
Лідер «Бумбоксу» через війну розплакався під час концерту (відео)
Сьогодні, 13:27
Рятувальники попереджають про небезпечну погоду: яким регіонам приготуватися
Сьогодні, 13:12
The Washington Post: ЗСУ знайшли спосіб, як змусити окупантів витрачати ракети марно
Сьогодні, 12:21
Зрадник Стремоусов втік із Херсона до Воронежа (фото)
Сьогодні, 11:52
«Ні води, ні їжі»: окупант скаржиться, що ЗСУ на Харківщині оточили його підрозділ (відео)
Сьогодні, 10:55

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту