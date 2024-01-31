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У районі аеродрому Бельбек у Криму сталася пожежа (фото, відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У районі аеродрому Бельбек у Криму сталася пожежа (фото, відео)
За словами очевиців, пожежа сталася в районі аеродрому Бельбек
фото з соцмереж

Місцеві повідомляють про потужні вибухи у Севастополі

На території тимчасово окупованого Криму сьогодні знову пролунали вибухи. Очевидці стверджують про роботу протиповітряної оборони. 

Близько о 16:43, як пише «Кримський вітер», місцеві мешканці повідомили про потужні вибухи у Севастополі, а також Сакському районі. Зокрема з'явились кадри диму в небі над селище Гвардійське Сімферопольського району.

Пізніше вибухи пролунали ще й Щолкіне, яке розташоване на Керченському півострові, а на у Північній частині Севастополя щось почало горіти.

Як повідомляють місцеві пабліки, орієнтовано пожежа сталася в районі аеродрому Бельбек. Виїхало багато пожежних машин.

У районі аеродрому Бельбек у Криму сталася пожежа (фото, відео) фото 1
У районі аеродрому Бельбек у Криму сталася пожежа (фото, відео) фото 2
У районі аеродрому Бельбек у Криму сталася пожежа (фото, відео) фото 3
У районі аеродрому Бельбек у Криму сталася пожежа (фото, відео) фото 4

Згодом представник окупаційної влади Михайло Развожаєв заявив, що у районі вулиці Федорівської уламки збитої ракети впали в приватному секторі. За його словами, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у Севастополі було оголошено повітряну тривогу. Раніше окупаційне керівництво півострова повідомляло про припинення руху на Керченському мосту через загрозу ракетної небезпеки.

Згодом Развожаєв повідомив про дим у районі Севастопольської бухти. За його словами, нібито окупанти використовують табельні засоби маскування.

Теги: тривога обстріл пожежа війна Крим

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