У районі аеродрому Бельбек у Криму сталася пожежа (фото, відео)
Місцеві повідомляють про потужні вибухи у Севастополі
На території тимчасово окупованого Криму сьогодні знову пролунали вибухи. Очевидці стверджують про роботу протиповітряної оборони.
Близько о 16:43, як пише «Кримський вітер», місцеві мешканці повідомили про потужні вибухи у Севастополі, а також Сакському районі. Зокрема з'явились кадри диму в небі над селище Гвардійське Сімферопольського району.
Пізніше вибухи пролунали ще й Щолкіне, яке розташоване на Керченському півострові, а на у Північній частині Севастополя щось почало горіти.
Як повідомляють місцеві пабліки, орієнтовано пожежа сталася в районі аеродрому Бельбек. Виїхало багато пожежних машин.
Згодом представник окупаційної влади Михайло Развожаєв заявив, що у районі вулиці Федорівської уламки збитої ракети впали в приватному секторі. За його словами, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у Севастополі було оголошено повітряну тривогу. Раніше окупаційне керівництво півострова повідомляло про припинення руху на Керченському мосту через загрозу ракетної небезпеки.
Згодом Развожаєв повідомив про дим у районі Севастопольської бухти. За його словами, нібито окупанти використовують табельні засоби маскування.
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